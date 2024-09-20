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Привередливость в еде у детей оказалась вызвана генетикой

Капризы за столом могут быть следствием отнюдь не воспитания.

Источник: РИА "Новости"

Привередливость в еде у детей может быть обусловлена не только воспитанием, но и генетикой. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучившие пищевые привычки детей в возрасте от 16 месяцев до 13 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Исследователи изучили данные программы Gemini, в которой участвовали 2400 пар близнецов из Великобритании. Сравнивая пищевые привычки однояйцевых и разнояйцевых близнецов, ученые выявили, что привередливость к еде у однояйцевых близнецов была более явной, чем у разнояйцевых. Это указывает на значительное влияние генов в пищевых привычках.

Генетика объясняет 60% различий в пищевых предпочтениях детей уже к 16 месяцам. К 13 годам этот показатель увеличивается до 74%. По мнению исследователей, это подтверждает, что склонность детей есть только ограниченное количество продуктов больше связана с их наследственностью, чем с воспитанием.

Доктор Зейнеп Нас (Zeynep Nas) отметила, что родители не должны чувствовать себя виноватыми из-за капризов детей во время приема пищи, так как в большинстве случаев это не является результатом осознанных действий.

«Главный вывод заключается в том, что привередливость в еде — это не результат воспитания. Это действительно связано с генетическими различиями между нами», — сказала исследователь.

Однако окружение, в котором растут дети, также играет свою роль. Так, на пищевые привычки могут влиять семейные застолья или то, какие продукты дети видят на столе чаще всего.

Таким образом, родители все равно могут помочь детям развить более разнообразные пищевые привычки. Важно предлагать широкий выбор продуктов с детства, особенно в самом раннем возрасте. Но одновременно с этим нужно быть готовым к тому, что с возрастом на пищевые предпочтения детей могут начать больше влиять их друзья и окружение. Например, в возрасте от 7 до 13 лет личный опыт ребенка вызывает 25% различий в уровне привередливости в еде.

Ранее стало известно, что россияне стали уделять больше внимания качеству своего питания: за прошедшие пять лет выросла доля тех, кто выбирает продукты с пониженным содержанием сахара и в целом считает важным формировать рацион, способствующий снижению веса. При этом женщины гораздо чаще (по некоторым аспектам — в два раза чаще) мужчин беспокоятся за качество своего рациона.

При этом эксперты рекомендуют отказаться от деления еды на «полезную» и «вредную». Дело в том, что «полезное» часто ассоциируется с отсутствием приятного вкуса и удовольствия, а «вредное» — с насыщенными вкусами и настоящей радостью. Рекомендуется следить за количеством калорий в еде и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также «радовать» организм клетчаткой и полезными нутриентами.