Привередливость в еде у детей оказалась вызвана генетикой

Привередливость в еде у детей может быть обусловлена не только воспитанием, но и генетикой. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучившие пищевые привычки детей в возрасте от 16 месяцев до 13 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Journal of Child Psychology and Psychiatry.