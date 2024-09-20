Привередливость в еде у детей оказалась вызвана генетикой

Привередливость в еде у детей может быть обусловлена не только воспитанием, но и генетикой. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучившие пищевые привычки детей в возрасте от 16 месяцев до 13 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Journal of Child Psychology and Psychiatry.
Исследователи изучили данные программы Gemini, в которой участвовали 2400 пар близнецов из Великобритании. Сравнивая пищевые привычки однояйцевых и разнояйцевых близнецов, ученые выявили, что привередливость к еде у однояйцевых близнецов была более явной, чем у разнояйцевых. Это указывает на значительное влияние генов в пищевых привычках.
Генетика объясняет 60% различий в пищевых предпочтениях детей уже к 16 месяцам. К 13 годам этот показатель увеличивается до 74%. По мнению исследователей, это подтверждает, что склонность детей есть только ограниченное количество продуктов больше связана с их наследственностью, чем с воспитанием.
Доктор Зейнеп Нас (Zeynep Nas) отметила, что родители не должны чувствовать себя виноватыми из-за капризов детей во время приема пищи, так как в большинстве случаев это не является результатом осознанных действий.
«Главный вывод заключается в том, что привередливость в еде — это не результат воспитания. Это действительно связано с генетическими различиями между нами», — сказала исследователь.
Таким образом, родители все равно могут помочь детям развить более разнообразные пищевые привычки. Важно предлагать широкий выбор продуктов с детства, особенно в самом раннем возрасте. Но одновременно с этим нужно быть готовым к тому, что с возрастом на пищевые предпочтения детей могут начать больше влиять их друзья и окружение. Например, в возрасте от 7 до 13 лет личный опыт ребенка вызывает 25% различий в уровне привередливости в еде.
Ранее стало известно, что россияне стали уделять больше внимания качеству своего питания: за прошедшие пять лет выросла доля тех, кто выбирает продукты с пониженным содержанием сахара и в целом считает важным формировать рацион, способствующий снижению веса. При этом женщины гораздо чаще (по некоторым аспектам — в два раза чаще) мужчин беспокоятся за качество своего рациона.
При этом эксперты рекомендуют отказаться от деления еды на «полезную» и «вредную». Дело в том, что «полезное» часто ассоциируется с отсутствием приятного вкуса и удовольствия, а «вредное» — с насыщенными вкусами и настоящей радостью. Рекомендуется следить за количеством калорий в еде и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также «радовать» организм клетчаткой и полезными нутриентами.