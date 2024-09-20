Привередливость в еде у детей оказалась вызвана генетикой

Таким образом, родители все равно могут помочь детям развить более разнообразные пищевые привычки. Важно предлагать широкий выбор продуктов с детства, особенно в самом раннем возрасте. Но одновременно с этим нужно быть готовым к тому, что с возрастом на пищевые предпочтения детей могут начать больше влиять их друзья и окружение. Например, в возрасте от 7 до 13 лет личный опыт ребенка вызывает 25% различий в уровне привередливости в еде.