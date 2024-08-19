Приведет ли обезьянья оспа к новой пандемии?

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Пандемии, включая недавние, спровоцированные свиным гриппом и Covid-19, обычно вызывают вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Они быстро распространяются, в том числе людьми, у которых могут отсутствовать симптомы, говорится в статье Korean Times.
Обезьянья оспа, в отличие от коронавируса, распространяется очень медленно. По данным издания, вскоре после выявления Covid-19 в Китае, число случаев заболевания возросло с нескольких сотен до нескольких тысяч, а за одну неделю в январе число инфицированных увеличилось более чем в 10 раз.
К марту, когда ВОЗ посчитала ситуацию с Covid-19 пандемией (примерно через три месяца после выявления нового вируса), уже было зарегистрировано более 126 000 случаев заражения и 4600 смертей. Что касается оспы обезьян, ВОЗ с 2022 года зарегистрировала почти 100 000 случаев заражения во всем мире и 200 случаев смерти.
Кроме того, в отличие от первого этапа пандемии Covid-19, для лечения обезьяньей оспы уже есть вакцины, разработаны и утверждены методы терапии.
У нас есть все необходимое, чтобы остановить оспу обезьян. Это не та ситуация, с которой мы столкнулись во время Covid-19, когда не было ни вакцин, ни противовирусных препаратов.
Согласно Korean Times, вспышка оспы обезьян в 2022 году была зарегистрирована более чем в 70 странах. В течение нескольких месяцев она была оперативно подавлена, в основном благодаря программам вакцинации и предоставлению лекарств группам риска в богатых странах.
Система здравоохранения Конго «рухнула», а местное население испытывает серьезные проблемы из-за недоедания, холеры и кори. Хотя власти Конго уже запросили 4 миллиона вакцин, страна их до сих пор их не получила.
По мнению Бейрера, в интересах мира сейчас инвестировать в подавление вспышек заболевания в Африке. «На самом деле у нас сейчас есть все возможности, чтобы взять эту пандемию под контроль, но мы должны отдать приоритет Африке», — считает он.
Оспа обезьян в основном передается через тесный контакт «кожа к коже» с инфицированными людьми или через грязную одежду и белье зараженных. Вирус часто вызывает видимые поражения кожи, из-за которые здоровые люди не склонны контактировать с заболевшим человеком. Эксперты советуют избегать тесного физического контакта с человеком, у которого есть кожные поражения, не пользоваться его посудой, одеждой и постельным бельем, а также соблюдать базовые правила гигиены, например регулярно мыть руки.
Марина Светлова