Приведет ли обезьянья оспа к новой пандемии?

Оспа обезьян в основном передается через тесный контакт «кожа к коже» с инфицированными людьми или через грязную одежду и белье зараженных. Вирус часто вызывает видимые поражения кожи, из-за которые здоровые люди не склонны контактировать с заболевшим человеком. Эксперты советуют избегать тесного физического контакта с человеком, у которого есть кожные поражения, не пользоваться его посудой, одеждой и постельным бельем, а также соблюдать базовые правила гигиены, например регулярно мыть руки.