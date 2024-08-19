Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приведет ли обезьянья оспа к новой пандемии?

Всемирная организация здравоохранения объявила продолжающиеся вспышки обезьяньей оспы в Конго и других странах Африки чрезвычайной ситуацией мирового масштаба, требующей срочных мер по борьбе с распространением вируса. Ждать ли новую пандемию, размышляет Korean Times.

Источник: AP 2023

Материал основана на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail.

Пандемии, включая недавние, спровоцированные свиным гриппом и Covid-19, обычно вызывают вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Они быстро распространяются, в том числе людьми, у которых могут отсутствовать симптомы, говорится в статье Korean Times.

В пятницу Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявил, что «высока вероятность» новых случаев завоза оспы обезьян из Африки, однако вероятность новых локальных вспышек в Европе крайне мала. Как утверждают ученые, риск для населения в целом в странах, где не наблюдается вспышек заболевания, низок.

Обезьянья оспа, в отличие от коронавируса, распространяется очень медленно. По данным издания, вскоре после выявления Covid-19 в Китае, число случаев заболевания возросло с нескольких сотен до нескольких тысяч, а за одну неделю в январе число инфицированных увеличилось более чем в 10 раз.

К марту, когда ВОЗ посчитала ситуацию с Covid-19 пандемией (примерно через три месяца после выявления нового вируса), уже было зарегистрировано более 126 000 случаев заражения и 4600 смертей. Что касается оспы обезьян, ВОЗ с 2022 года зарегистрировала почти 100 000 случаев заражения во всем мире и 200 случаев смерти.

Кроме того, в отличие от первого этапа пандемии Covid-19, для лечения обезьяньей оспы уже есть вакцины, разработаны и утверждены методы терапии.

У нас есть все необходимое, чтобы остановить оспу обезьян. Это не та ситуация, с которой мы столкнулись во время Covid-19, когда не было ни вакцин, ни противовирусных препаратов.

Крис Бейрер
директор Института глобального здравоохранения Университета Дьюка

Согласно Korean Times, вспышка оспы обезьян в 2022 году была зарегистрирована более чем в 70 странах. В течение нескольких месяцев она была оперативно подавлена, в основном благодаря программам вакцинации и предоставлению лекарств группам риска в богатых странах.

Сейчас большинство случаев заболевания приходится на Африку, из них 96% случаев инфицирования и смертей — на Конго, одну из беднейших стран мира.

Система здравоохранения Конго «рухнула», а местное население испытывает серьезные проблемы из-за недоедания, холеры и кори. Хотя власти Конго уже запросили 4 миллиона вакцин, страна их до сих пор их не получила.

По мнению Бейрера, в интересах мира сейчас инвестировать в подавление вспышек заболевания в Африке. «На самом деле у нас сейчас есть все возможности, чтобы взять эту пандемию под контроль, но мы должны отдать приоритет Африке», — считает он.

Оспа обезьян в основном передается через тесный контакт «кожа к коже» с инфицированными людьми или через грязную одежду и белье зараженных. Вирус часто вызывает видимые поражения кожи, из-за которые здоровые люди не склонны контактировать с заболевшим человеком. Эксперты советуют избегать тесного физического контакта с человеком, у которого есть кожные поражения, не пользоваться его посудой, одеждой и постельным бельем, а также соблюдать базовые правила гигиены, например регулярно мыть руки.

Марина Светлова