Притцкеровскую премию получил архитектор Лю Цзякунь

Притцкеровская премия — Нобелевка в мире архитектуры. Она была учреждена в 1979 году и присуждается ежегодно. Победитель получает приз в 100 тысяч долларов, но гораздо важнее признание и почет, которые идут вместе с наградой. Семейство Прицкеров, учредителей премии — владельцы международной сети отелей Hyatt.
В 2025 году награда была присуждена Лю Цзякуню, архитектору из Китая — одному из виднейших творцов в этой области в своей стране. Цзякунь родился в Чэнду, и большинство его знаменитых построек находятся именно в этом китайском городе: здесь архитектор, среди прочего, создал жилые комплексы, здания Музея современного искусства и родильное крыло Исследовательского центра по разведению панд.
«Архитектура концентрирует суть людей, которые живут вокруг здания, и выражает ее в абстрактной осязаемой форме. Архитектура способна влиять на поведение людей, создавать атмосферу, поэтизировать умиротворенность, пробуждать милосердие и сочувствие, формировать чувство единения и общности», — цитирует архитектора сайт премии, где появилась новость о его победе.
По словам организаторов, в своих работах Лю поднимает темы повседневной жизни простых людей, переосмысляет культурное и национальное наследие через призму современных материалов, а также старается, чтобы его проекты «сплавляли воедино культурное, историческое, эмоциональное и социальное измерения, формируя новое общество, полное сочувствия и высоты человеческого духа».
Среди других работ Лю Цзякуня — Музей кирпича в Сучжоу и Мемориальный музей Ху Хуйшань. Последний выражает все основные темы архитектора — это небольшой домик с неброским фасадом, внутри которого котором воссоздана жизнь обычной студентки, погибшей при Сычуаньском землетрясении в 2008 году: мемориал обычному человеку, который заслуживает память не меньше, чем все остальные.
Недавно вспоминали другого выдающегося архитектора: Алвара Аалто, финского зодчего, придумавшего скандинавский минимализм (и рассказывали, где его работу можно посмотреть в России).