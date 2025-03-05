Притцкеровскую премию получил архитектор Лю Цзякунь

В 2025 году награда была присуждена Лю Цзякуню, архитектору из Китая — одному из виднейших творцов в этой области в своей стране. Цзякунь родился в Чэнду, и большинство его знаменитых построек находятся именно в этом китайском городе: здесь архитектор, среди прочего, создал жилые комплексы, здания Музея современного искусства и родильное крыло Исследовательского центра по разведению панд.