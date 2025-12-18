Пришедшего на процесс по делу Долиной «Человека-паука» арестовали

Москвичей признали виновными в неповиновении законному распоряжению представителя власти. Как сообщалось, во время рассмотрения жалобы покупательницы квартиры госпожи Долиной Полины Лурье, у здания суда собралась группа людей. Среди них был мужчина в костюме человека-паука. Он заявил, что пришел поддержать одну из сторон процесса и что Лариса Долина «тоже человек-паук». Позже его задержали полицейские.