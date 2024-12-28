«Приобрести» и «преобрести»: как правильно пишется слово

По точному определению Ивана Тургенева, русский язык — могуч и велик. Добавим от себя: а еще богат, в том числе на слова, в правописании которых легко ошибиться. Глагол «приобрести» (или все-таки «преобрести»?) — как раз из этой серии. Из статьи вы узнаете, почему существует только один вариант написания, как на орфографию влияет значение слова, а учитель русского языка школы № 34 г. Каменска-Уральского Наталья Устьянцева расскажет, как раз и навсегда запомнить правильный вариант.