«Приобрести» и «преобрести»: как правильно пишется слово

По точному определению Ивана Тургенева, русский язык — могуч и велик. Добавим от себя: а еще богат, в том числе на слова, в правописании которых легко ошибиться. Глагол «приобрести» (или все-таки «преобрести»?) — как раз из этой серии. Из статьи вы узнаете, почему существует только один вариант написания, как на орфографию влияет значение слова, а учитель русского языка школы № 34 г. Каменска-Уральского Наталья Устьянцева расскажет, как раз и навсегда запомнить правильный вариант.
Как писать слово по правилам русского языка: «приобрести» или «преобрести»
Правильный вариант только один — «приобрести». Конечно, можно просто зазубрить это, но мы предлагаем погрузиться в увлекательный процесс словообразования, чтобы понять, почему в безударной позиции пишется буква И, а не Е.
Итак, наше слово образовано от глагола «обрести» с помощью смысловой приставки при-. Именно она сформировала значение «взять», «получить какое-то качество или что-то в собственность». В этом случае пишется буква И.
Но мы помним, что русский язык — богатый язык. И приставка при- не ограничивается только одним смыслом «получить что-то». Она может нести также следующие значения:
1. Обозначение близкого расположения к чему-либо. Например, «прибрежная зона», «придомовая территория», «приозерный район».
2. Приближение, присоединение, прибавление. Например, «приписать букву», «приехать на место», «привязать лошадь».
3. Неполное действие. Например, «прилечь», «прикоснуться».
4. Принуждение. Например, «приказать выйти», «принудить к показаниям».
5. Сопутствующее действие. Например, «прихрамывать на одну ногу», «причмокивать за едой».
6. Уничтожение. Например, «придавить дверью», «прикончить стакан».
В паре с приставкой при- ходит приставка пре-. Ее написание также зависит от значения слова. Но с ней чуть проще, потому что образуемые ею слова можно условно разделить на две категории смыслов:
1. Что-то сверх (можно заменить словом «очень»). Например, «превосходный», «прекрасный», «пренеприятный».
2. В значении «через», «по-другому», «переход» (можно заменить на пере-). Например, «преступить», «превратиться», «преградить».
Примеры правильного написания слова «приобрести»
Чтобы визуально закрепить правильное написание слова «приобрести», приведем несколько примеров. Их можно прочитать вслух или даже переписать, чтобы запомнить на мышечном уровне.
1. Мальчик уговорил маму приобрести ему велосипед.
2. Я пришел на эту встречу с желанием приобрести новых друзей.
3. Меня отправили на практику, чтобы я смог приобрести необходимый опыт.
4. Нам нужно приобрести принтер, чтобы повысить эффективность.
5. В этом районе города можно приобрести сувениры.
Почему слово «приобрести» часто пишут с ошибкой
Гласная в приставке слова «приобрести» находится в безударном положении, но подбор проверочного слова здесь не работает.
— Ошибку в этом слове часто делают из-за непонимания значения приставки, — комментирует наш эксперт Наталья Устьянцева. — Значений довольно много, но в прямом или переносном смысле их объединяет одна тема — получение чего-либо, будь то предмет или качество. То есть привычное прибавление и присоединение.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
Это одно из самых сложных правил русского языка для запоминания, так как оно довольно объемное. У современных детей, да и у взрослых преобладает клиповое мышление, поэтому учителя придумывают разные хитрые способы, как быстро запомнить правильное написание.
— Можно выстроить ассоциативный ряд: приобрести — значит держать «прИ себе», то есть пишется с И, — делится Наталья Устьянцева.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Эксперт рассказала, в каких еще словах наиболее часто делают ошибки ее ученики. Вот они:
«серебряный» — «серебрянный». Часто кажется словом-исключением, которое просит двойную Н. Но правильный вариант только «серебряный».
«наслаждение» — «наслождение». Многие считают, что безударную гласную здесь можно проверить словом «ложь», но это неверно. Правильно — «наслаждение».
«препятствие» — «препядствие». Здесь хочется поставить звонкую Д вместо Т. Верный вариант — «препятствие».
«девчонки» — «девченки». Часто в суффиксе после шипящей ставят букву Е по аналогии со словами «решетка», «челка»
и т. д.Но правильно только «девчонки».
— Орфографические ошибки, конечно, часто встречаются, — комментирует Наталья Устьянцева. — Но еще чаще я вижу ошибки грамматического порядка. Когда неправильно употребляют падеж слова, род. Выход здесь, наверное, один — больше читать. Детей, которые видят в семье читающих взрослых, не надо будет из-под палки заставлять взять книгу. А это повышает грамотность. Чтобы ребенку было интереснее читать, дайте ему электронную книгу. Как правило, ребят привлекают разные электронные устройства.
Эксперт: Наталья Устьянцева, преподаватель русского языка средней общеобразовательной школы № 34 г. Каменска-Уральского