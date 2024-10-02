Принесло из Атлантики. На Соловках нашли необычную рептилию

На берег Большого Соловецкого острова выбросило морскую кожистую черепаху. Сейчас её передали в коллекцию Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова.
Выбросило течением
Находка была сделана ещё в июне 2024 года. Надежда Черенкова — ранее сотрудник Соловецкого филиала Беломорской биологической станции МГУ — обнаружила рептилию на берегу Белого моря. Это можно считать настоящей сенсацией: в северных морях этот вид не водится.
Ареал кожистой черепахи (Dermochelys coriacea) в Атлантическом океане простирается от Новой Шотландии до Аргентины. В европейские воды эти пресмыкающиеся попадают редко, и происходит это, когда их приносит Гольфстрим. По всей видимости, эта черепаха проплыла вдоль северного побережья Европы, миновала Норвегию и погибла в водах Северного Ледовитого океана. Затем её занесло в горло Белого моря, и она была выброшена течением на Соловецкие острова.
Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования решило передать останки рептилии в Зоологический музей МГУ. Они были доставлены с Соловков в порт Кеми. В транспортировке помогали школьники-волонтёры.
«Это уникальное событие»
Как сообщает Беломорская биологическая станция МГУ им. М. В. Ломоносова, найденная черепаха имеет длину 168 сантиметров, ширину — 83 сантиметров. Длина ласты — 80 сантиметров. К моменту находки она уже несколько месяцев пролежала на суше. Мягкие ткани рептилии разложились, но скелет, спинной и брюшной щиты панциря находятся в целости и сохранности.
«Это далеко не самый крупный и не очень старый экземпляр данного вида, однако и не самый маленький. Возраст нашей черепахи превышает 10 лет, а её вес мог достигать 200−300 кг», — рассказал научный сотрудник Зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук Эдуард Галоян.
Сейчас найденная черепаха уже в музее МГУ. Её оформят согласно правилам: внесут данные в инвентарную книгу, добавят этикетку и зарегистрируют в электронной базе герпетологической коллекции.
«Поступление такого редкого животного в музейную коллекцию — уникальное событие. В современном мире коллекции естественно-научных музеев редко пополняются крупными экземплярами позвоночных животных. Несмотря на то, что черепахи хорошо изучены, новые молекулярные методы исследований позволят нам уточнить некоторые данные», — пояснил директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин.
Теперь учёным предстоит провести научную работу — анализ тканей, генетические и изотопные исследования. Это поможет установить возраст пресмыкающегося и, возможно, уточнить область обитания черепахи.