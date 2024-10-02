Принесло из Атлантики. На Соловках нашли необычную рептилию

Ареал кожистой черепахи (Dermochelys coriacea) в Атлантическом океане простирается от Новой Шотландии до Аргентины. В европейские воды эти пресмыкающиеся попадают редко, и происходит это, когда их приносит Гольфстрим. По всей видимости, эта черепаха проплыла вдоль северного побережья Европы, миновала Норвегию и погибла в водах Северного Ледовитого океана. Затем её занесло в горло Белого моря, и она была выброшена течением на Соловецкие острова.