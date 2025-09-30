Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари

В прошлом году рыцарское звание получил режиссер Кристофер Нолан, а его жена Эмма Томас получила титул дамы. Церемония проходила в Букингемском дворце. Режиссер уточнил: король Карл III признался, что ему понравился «Оппенгеймер». «Было очень приятно, что он знает о нашей работе, и да, он надеялся, что я восприму это [посвящение в рыцари] как стимул работать еще больше», — сказал Нолан.