Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари

Звезда фильмов «Дракула» (1992), «Темный рыцарь», «Алая буква», «Гарри Поттер» и «Матильда» Гари Олдман получил рыцарское звание. Церемония посвящения состоялась во вторник в Виндзорском замке, сообщает Daily Mail.
67-летний актер был награжден за заслуги в области театрального искусства по случаю дня рождения короля Карла III. Правительство Великобритании отметило вклад Олдмана в популяризацию британского кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене. В рыцари актера посвятил принц Уильям.
«Его вклад в привлечение международной аудитории к британскому кинопроизводству и “бренду Британии” чрезвычайно значителен. В 2012 году он был назван самым кассовым актером в истории кино», — говорится в сообщении.
За 45 лет актерской карьеры сэр Гари Олдман воплотил десятки персонажей. Британское правительство особенно выделило его роли: Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере, комиссара Джима Гордона в трилогии фильмов о Бэтмене «Темный рыцарь», Дракулу в одноименном фильме Фрэнсиса Форда Копполы.
Среди его ярких работ также роль агента МИ-5 Джексона Лэмба в сериале «Медленные лошади», роль Сида Вишеса в биографической драме «Сид и Нэнси», образ Ли Харви Освальда в фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе». Роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2018 году, а роль в сериале «Медленные лошади» — несколько номинаций на премию «Эмми» и «Золотой глобус».
О том, что Олдмана удостоили рыцарского звания по случаю дня рождения короля Карла III, стало известно 14 июня. В список лауреатов также вошли спортсмены, музыканты, деятели искусства и образования, финансисты и правоохранители.
Всего рыцарского звания удостоились 14 человек, в том числе футболист Дэвид Бекхэм. Он ждал этого звания более 20 лет. В 2003 году футболист стал офицером ордена Британской империи. Тогда его наградили за вклад в спорт и благотворительность. После получения рыцарского звания Бекхэма будут называть сэр Дэвид, а его жена, экс-солистка группы Spice Girls, станет леди Викторией.
Также британское правительство учредило звания «Дама-командор ордена Британской империи», «Дама-командор ордена Бани», «Рыцарь Большого креста ордена Британской империи» и «Почетный компаньон».
В прошлом году рыцарское звание получил режиссер Кристофер Нолан, а его жена Эмма Томас получила титул дамы. Церемония проходила в Букингемском дворце. Режиссер уточнил: король Карл III признался, что ему понравился «Оппенгеймер». «Было очень приятно, что он знает о нашей работе, и да, он надеялся, что я восприму это [посвящение в рыцари] как стимул работать еще больше», — сказал Нолан.