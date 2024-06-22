Принц Уильям отметил свой день рождения на концерте Тейлор Свифт

Свифт 34 года. Она начала заниматься музыкой с 14 лет, первые ее альбомы были написаны в стиле кантри-поп. Впоследствии исполнительница отошла от направления кантри. Она является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, самой прослушиваемой певицей стримингового сервиса Spotify. В конце октября, по оценке Bloomberg, артистка впервые стала миллиардером с состоянием более $1 млрд, на рост доходов повлиял в том числе тур Eras.