Принц Гарри неожиданно приехал в Киев

«Принц Гарри неожиданно посетил Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать “все возможное”, чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих…» — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.
Во время визита в столицу Украины принц Гарри вместе с представителями фонда Invictus Games Foundation планирует детально рассмотреть новые проекты, направленные на поддержку реабилитации пострадавших, с целью расширения помощи на все регионы страны. По словам принца, приглашение приехать в Киев поступило от Ольги Рудневой — основательницы и гендиректора львовского центра травматологии «Superhumans».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х. На железнодорожном вокзале польского дипломата встретил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига, передает RT.