Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев по приглашению украинского правительства. Он заявил, что намерен лично поддержать реабилитацию военнослужащих ВСУ, которые получили ранения. Об этом сообщает одна из британских газет.

Источник: Reuters

«Принц Гарри неожиданно посетил Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать “все возможное”, чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих…» — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.

Во время визита в столицу Украины принц Гарри вместе с представителями фонда Invictus Games Foundation планирует детально рассмотреть новые проекты, направленные на поддержку реабилитации пострадавших, с целью расширения помощи на все регионы страны. По словам принца, приглашение приехать в Киев поступило от Ольги Рудневой — основательницы и гендиректора львовского центра травматологии «Superhumans».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х. На железнодорожном вокзале польского дипломата встретил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига, передает RT.