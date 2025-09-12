Принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Во время визита в столицу Украины принц Гарри вместе с представителями фонда Invictus Games Foundation планирует детально рассмотреть новые проекты, направленные на поддержку реабилитации пострадавших, с целью расширения помощи на все регионы страны. По словам принца, приглашение приехать в Киев поступило от Ольги Рудневой — основательницы и гендиректора львовского центра травматологии «Superhumans».