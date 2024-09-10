Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали новый документальный сериал о поло

О том, что принц Гарри и Меган Маркл выступят исполнительными продюсерами двух многосерийных документальных лент для Netflix, стало известно в середине апреля этого года. В первом пойдет речь об одном из любимых видов спорта герцога Сассекского, второй будет исследовать «простые радости кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы». Меган Маркл взяла на себя руководство обоими проектами, а ее муж работал только над сериалом об игре в поло.