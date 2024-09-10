Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали новый документальный сериал о поло

Принц Гарри и Меган Маркл впервые анонсировали свой новый документальный проект для Netflix — «Поло» (Polo). Пост о нем появился в официальном аккаунте стримингового сервиса в X (заблокирован на территории России).
Сериал «расскажет об элитных мировых игроках и предложит эксклюзивный взгляд из-за кулис на динамичный мир спорта», говорится в публикации. В частности, в нем пойдет речь об открытом американском чемпионате по этому виду спорта, который проходит в штате Флорида. Производством занимались компании Archewell Productions и Boardwalk Pictures. Премьера состоится в декабре этого года на Netflix.
Как отмечает Daily Mail, стриминг выпустил сообщение о выходе документального сериала всего через несколько часов после поста в социальных сетях принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В нем принцесса Уэльская сообщила об успешном завершении девятимесячного курса химиотерапии.
«Последние девять месяцев были невероятно трудными для нас как семьи… Я с нетерпением жду возможности вернуться на работу и принять участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы», — сказала принцесса. Она добавила, что вскоре возобновит участие в некоторых публичных мероприятиях.
О том, что принц Гарри и Меган Маркл выступят исполнительными продюсерами двух многосерийных документальных лент для Netflix, стало известно в середине апреля этого года. В первом пойдет речь об одном из любимых видов спорта герцога Сассекского, второй будет исследовать «простые радости кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы». Меган Маркл взяла на себя руководство обоими проектами, а ее муж работал только над сериалом об игре в поло.
Ранее супруги выпустили три документальных фильма с Netflix в рамках многомиллионной сделки с потоковым сервисом. Фильм «Сердца непокоренных» вышел в августе 2023 года, он рассказывает о ветеранах военных действий, принимающих участие в спортивном соревновании «Игры непокоренных» для людей с инвалидностью. Игры были организованы по инициативе принца Гарри в 2014 году и проводятся ежегодно.
В декабре 2022 года Netflix также выпустил документальный сериал «Жить, чтобы быть лидером». В семи сериях в нем рассказывается о «вдохновляющих лидерах», которые размышляют о своем наследии. Среди них — бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, активистка Грета Тунберг. Также приводятся архивные записи высказываний бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и Рут Бейдер Гинзбург, которая была старейшим членом Верховного суда США.
Примерно в то же время состоялась премьера скандального шестисерийного фильма «Гарри и Меган». В документальном проекте герцог и герцогиня Сассекские подробно рассказали о непростой жизни в королевской семье, обвинили Кенсингтонский дворец во лжи относительно сложения ими королевских полномочий.