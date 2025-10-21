Популярные темы
Принц Эндрю пытался нанять «интернет-троллей, чтобы донимать» Вирджинию Джуффре

В мемуарах правозащитницы Вирджинии Джуффре указано, что принц Эндрю пытался нанять «интернет-троллей, чтобы донимать» ее, а сам прятался в замке Балморал, чтобы избежать вручения судебных документов.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Legion-Media

Правозащитница Вирджиния Джуффре указала в своих мемуарах Nobody’s Girl, которые вышли спустя полгода после ее самоубийства, что ее иск против гражданской семьи о сексуальном насилии в 2022 году был урегулирован, но все это происходило строго конфиденциально. По некоторым данным, она получила 12 миллионов долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что она согласилась на годичный пункт о неразглашении информации, чтобы не «омрачать» празднование платинового юбилея покойной королевы в 2022 году.

Кроме того, Джуффре отметила, что принц Эндрю пытался нанять «интернет-троллей, чтобы донимать» ее.

«После того, как моя репутация так долго подвергалась сомнению (команда принца Эндрю даже попыталась нанять интернет-троллей, чтобы донимать меня), герцог Йоркский также должен принести мне содержательные извинения», — написала правозащитница в своей книге.

Джуффре покончила жизнь самоубийством в апреле в возрасте 41 года. Ее мемуары вышли на фоне растущего давления с требованием официально лишить принца Эндрю всех титулов.

В своей книге она повторяет свои обвинения, что ее трижды принуждали к интимным отношениям с принцем, в том числе в 17 лет, а также во время оргии после того, как ее продавал Джеффри Эпштейн.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца распространила заявление принца Эндрю, который сообщил об отказе от использования титула герцога Йоркского по итогам обсуждений с королем Великобритании Карлом III. При этом он отверг выдвинутые против него обвинения. По информации газеты The Daily Telegraph, брат короля отказался от использования титула в свете новых фактов о его длительной дружбе с Эпштейном.