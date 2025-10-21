Принц Эндрю пытался нанять «интернет-троллей, чтобы донимать» Вирджинию Джуффре

Правозащитница Вирджиния Джуффре указала в своих мемуарах Nobody’s Girl, которые вышли спустя полгода после ее самоубийства, что ее иск против гражданской семьи о сексуальном насилии в 2022 году был урегулирован, но все это происходило строго конфиденциально. По некоторым данным, она получила 12 миллионов долларов. Об этом сообщает The Guardian.