Прилётные птицы. Какие пернатые бросают дом на севере для зимовки в Москве?

Смена караула

С наступлением осени перелётные птицы спешат покинуть наши широты — их манит тёплый юг. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. На смену летним гостям прилетают гости зимние. В тёплое время года они живут в тайге и тундре, а на зиму перебираются из этих суровых мест куда-нибудь поюжнее.

«Наверное, самый красивый зимний гость Москвы — это свиристель, — рассказывает орнитолог Василий Вишневский. — Летом он живёт в тайге, выводит птенцов и питается червячками. На зиму прилетает к нам и переходит на вегетарианскую диету».

Встретить зимой свиристелей можно везде, где растут рябина и боярышник. То есть практически по всей Москве, исключая лесопарки — там эти деревья редкость. Свиристели обычно прилетают в столицу в декабре. Сосед свиристеля по тундре — клёст-еловик. Только в Москву он прилетает чуть пораньше, в конце ноября.

«Эти птицы питаются еловыми семечками, — объясняет Вишневский. — Встретить клеста-­еловика можно в московских лесопарках, там, где растёт много елей».

Чем больше урожай семечек, тем больше клестов будет в столице. А если еды будет очень много, то эти птицы даже гнёзда совьют в феврале. И спокойно выведут птенцов — мороз и вьюги их не смущают. А весной клесты всем семейством улетят домой.

Чечётка на реке

Зимой в Москву прибывают гости из тундры: пуночки и лапландские подорожники, которые очень любят сухие семена птичьего горца. По словам Вишневского, эта трава растёт в Битцевском лесу и Лосином Острове, а также по берегам Москвы-реки, например на Щукинском полуострове. Там и можно встретить этих птиц. Обожает зимние кормушки и прилетающая в начале декабря чечётка. «Она питается не из самих кормушек, а под ними, — акцентирует Василий Вишневский. — Клюет то, что разбросали другие. Ей привычнее есть с земли». Чечёток можно встретить по берегам московских речек, заросшим ольхой, много их в Битцевском лесу и Царицынском парке.

Не чужие хищники

Ещё один зимний гость столицы — серый сорокопут. Он обитает в лесотундре и совсем не боится холода. В столицу прилетает в декабре. По словам Вишневского, здесь сорокопуты живут в парках, по­ближе к кормушкам, не брезгуя «халявными» семенами, хоть по природе своей эти птицы — хищники. Едят мелких птичек, но осилят и белку.

Останавливается на зиму в Москве и длиннохвостая неясыть — сова, обитающая на Урале и в Скандинавии. В декабре прилетают зимняки — северные собратья канюков. Иногда в Москве зимой можно увидеть полярную сову.

Кстати

Споют вам «спасибо»

Каждый год сотрудники ГПБУ «Мосприрода» проводят акцию «Птица-синица». Она стартует 12 ноября, в Синичкин день. С этого дня начинается развешивание кормушек для птиц по всем природным территориям столицы. Всю зиму, каждый день, сотрудники Мосприроды засыпают в них специальные птичьи корма. Также столичные экологи проводят просветительские занятия для москвичей: учат делать кормушки и рассказывают, какие угощения предлагать пернатым. Например, свиристелям нужны сушёные ягоды рябины или боярышника. Синички обожают сало. Но большинство птиц не откажется от семечек. Подойдут любые — подсолнечниковые, тыквенные, льняные.