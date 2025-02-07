Приложения для знакомств плохо влияют на восприятие своего тела

Оказалось, что в свыше 85% публикациях говорилось о том, что эти приложения негативно влияют на восприятие пользователей собственного тела. Это объясняется уникальными особенностями сервисов. В частности, тем, что в них много визуального контента и что в них легко посмотреть несколько профилей. В отличие от сайтов для знакомств, в профилях в приложениях видны только фото, имена и возраст людей. Письменное описание же становится доступным только после нажатия на профиль. Ограниченный письменный контент в профилях подразумевает, что внешность, вероятно, является ключевым фактором в первоначальных реакциях и оценках.