Приложения для знакомств плохо влияют на восприятие своего тела

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии провели обзор современных исследований и выяснили, что использование дейтинговых приложений влияет на психическое здоровье, благополучие и самовосприятие людей. Исследователи провели поиск по базам данных PsycINFO, PsycArticles, MEDLINE, CINAHL, Scopus и Web of Science. В обзор вошли работы, опубликованные с 2016 по 2023 год. В 48,9% из них говорилось о последствиях для восприятия тела. 64,4% сообщали о психическом здоровье и благополучии. Результаты обзора опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.
Оказалось, что в свыше 85% публикациях говорилось о том, что эти приложения негативно влияют на восприятие пользователей собственного тела. Это объясняется уникальными особенностями сервисов. В частности, тем, что в них много визуального контента и что в них легко посмотреть несколько профилей. В отличие от сайтов для знакомств, в профилях в приложениях видны только фото, имена и возраст людей. Письменное описание же становится доступным только после нажатия на профиль. Ограниченный письменный контент в профилях подразумевает, что внешность, вероятно, является ключевым фактором в первоначальных реакциях и оценках.
«Ожидая такого пристального внимания, основанного на внешности, пользователи потенциально подвержены риску самообъективации, когда они склонны больше фокусироваться на своей внешности и образе тела. Это повышенное внимание к внешности и образу тела может, в свою очередь, привести к неудовлетворенности телом и проблемам с внешним видом», — пояснили ученые.
По их словам, это может иметь потенциально неблагоприятные последствия для психического здоровья и благополучия пользователей. Кстати, данные об их ухудшении под влиянием приложений для поиска пар приводились в 48,6% изученных работ.
По мнению ученых, постоянное осознание того, что их оценивают в сервисах для знакомств, может вызвать у людей беспокойство или стресс. В отличие от обычных сайтов, пользователи приложений для знакомств сами отвечают за свои совпадения, что потенциально увеличивает их подверженность отвержению. «Отвержение в приложениях для знакомств, включая как неявное отклонение (малое количество совпадений), так и явное отклонение (высказанное неодобрение), было связано с более низкой самооценкой, настроением и депрессией», — пишут авторы.
Ученые считают, что результаты их исследования пригодятся создателям приложений для знакомств. Теперь сервисы постепенно можно сделать более человечными, модифицировав их дизайн.
Кстати, на самооценку и настроение могут влиять и соцсети. Например, один из экспериментов показал, что женщины, которые сделали недельный перерыв в их использовании, говорили о значительно более высокой самооценке и удовлетворенности своим телом по сравнению с теми, кто продолжал выходить в интернет.