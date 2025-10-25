Прилепин: ограбление Лувра напомнило события эпохи распада СССР

Узнать больше по теме

Росгвардия: история, задачи и путь к службе

Росгвардия — одна из самых молодых силовых структур России, но ее роль уже сравнима с ветеранами системы безопасности. Она одновременно напоминает армию и полицию, но остается особой службой со своими задачами и правилами. В этой статье разберем, чем занимается Росгвардия, как она устроена, кому подчиняется и что нужно, чтобы попасть в ее ряды.