Прилепин: ограбление Лувра напомнило события эпохи распада СССР

«Знаете, я поневоле вспомнил распад Советского Союза, который сопровождался рядом совершенно катастрофических, необъяснимых событий, в том числе криминального характера. Эти события должны были показать полную беспомощность советской системы перед серьезными вызовами. Возможно, во Франции или за ее пределами существуют кланы, которым не симпатичен [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и которые хотят дестабилизировать ситуацию и обнулить его политический рейтинг. Это мое предположение», — сказал он.
Прилепин вспомнил, как 28 мая 1987 года на Красной площади в Москве приземлился легкомоторный самолет Cessna 172 под управлением 18-летнего немецкого пилота-любителя Матиаса Руста. «Этот самолет и другие нелепые происшествия создавались как сигнал о том, что колосс на глиняных ногах вот-вот рухнет, и в итоге — рухнул. Когда начали разбирать эти события подробнее, выяснилась весьма сложная подоплека: немецкий пилот, который совершил посадку, был неординарной личностью, все было продумано весьма неплохо», — добавил собеседник агентства.
Прилепин допустил, что у грабителей Лувра получится продать украденные вещи. «Естественно, есть темная зона торговли, интернет-торговли в том числе. Если люди сбывают человеческие органы, а Украина торгует оружием на весь свет, американцы снимают фильмы о бесконечной продаже ядерных бомб, значит, все продается», — заключил он.
Ограбления музеев
19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника и совершили крупную кражу. Спустя несколько часов, в ночь с 19 на 20 октября, был ограблен «Дом просвещения Дени Дидро». Входная дверь была взломана, а витрина разбита.
Всего из Лувра было похищено девять ювелирных украшений, одно из которых — корону жены Наполеона III императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы.
После происшествий министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.