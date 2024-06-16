Прикосновения становятся приятнее, если о них спрашивают

В экспериментах участвовали 32 человека (18 мужчин и пять женщин) в возрасте от 18 до 35 лет. Каждого их них специалисты поглаживали по руке. У одних спрашивали разрешение на прикосновение и уточняли, как лучше это сделать: в синей перчатке или в желтой, а также интересовались, какой части руки можно касаться. Со второй группой ученые не обсуждали детали взаимодействия.