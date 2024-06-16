Прикосновения становятся приятнее, если о них спрашивают

Специалисты из Мюнхенского и Дрезденского университетов (оба в Германии) провели исследование, чтобы выяснить, какие именно прикосновения становятся более приятными для человека. Научная статья опубликована в журнале Attention, Perception, & Psychophysics.
В экспериментах участвовали 32 человека (18 мужчин и пять женщин) в возрасте от 18 до 35 лет. Каждого их них специалисты поглаживали по руке. У одних спрашивали разрешение на прикосновение и уточняли, как лучше это сделать: в синей перчатке или в желтой, а также интересовались, какой части руки можно касаться. Со второй группой ученые не обсуждали детали взаимодействия.
В случаях, когда участником давали право выбора, одинаковые прикосновения приносили гораздо больше удовольствия.
Пупиллометрическая технология (метод изучения зрачков) показало, что предоставление выбора повышало физиологическое побуждение людей, участвовавших в исследовании. Ученые выдвинули теорию, согласно которой человек, знающий, что до него дотронутся, предвкушает момент прикосновения.
Ученые отметили, что даже такой незначительный выбор, как, например, цвет перчатки, может сделать людей более восприимчивыми к физическому взаимодействию. Результаты исследования, по мнению авторов, можно использовать как в личностных отношениях, так и в терапии, основанной на прикосновениях.
Ранее ученые выяснили, почему похожие прикосновения могут радовать и раздражать.
Анна Морозова