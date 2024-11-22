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Прикольные поздравления с Новым годом: волшебный праздник с улыбкой

Здесь вы найдете пожелания, которые объединили творческий подход и чувство юмора, чтобы сделать ваши поздравления с Новым годом по-настоящему запоминающимися и прикольными.

Елена Ермолина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

С приближением Нового года все мы ждем волшебства и чудес. Это время, когда мы обмениваемся добрыми словами, желаем друг другу счастья и вдохновения, а также организуем праздники, полные улыбок и радости. Давайте вместе погрузимся в мир прикольных и оригинальных поздравлений с Новым годом в прозе и стихах для близких, друзей и даже незнакомцев.

Смешные поздравления своими словами

Отмечая Новый год в кругу друзей или родных, важно поднять им настроение, добавив нотку веселья в эту новогоднюю ночь. Тогда она станет волшебной, несмотря ни на что.

Источник: Freepik

***

Дорогие друзья, пусть ваши проблемы улетят, как снежинки с крыши. А доходы увеличатся так же быстро, как новогодние цены на продукты! С Новым годом!

***

В этом году все как положено: елка — зеленая, снег — белый. А я желаю вам радостного года, наполненного разноцветными красками жизни, чтобы не пришла к вам тоска… тоже зеленая.

***

Как известно, в нашей жизни наступает новый период. Желаю тебе весь год идти с гордо поднятой головой!

***

С Новым годом, друзья! Не буду желать вам много денег в этом году, все равно мне не достанется. Пожелаю, чтобы вы ни в чем не нуждались вне зависимости от доходов!

***

Когда часы пробьют двенадцать, пусть от вас волшебным образом уйдет все плохое, а взамен придет только хорошее, причем вовремя и надолго! С Новым годом!

***

Пусть Дед Мороз не пройдет мимо, а заглянет к вам в дом. И пусть он будет таким же веселым, как весь наступающий год! С праздником!

***

В этот раз я попросил Деда Мороза не приносить нам мешок со сладостями, чтобы потом не покупать абонемент в фитнес-зал. Пусть жизнь в наступающем году будет сладкой и без того!

***

Желаю в Новом году дамам повстречать принца, а не очередного Иванушку-дурачка, мужчинам — принцессу, но не Несмеяну. Любите и будьте любимы в Новом году! С праздником!

***

В Новом году я пожелаю тебе заняться спортом, чтобы побыстрее прибежать на раздачу самого ценного: счастья, удачи, любви. А то так все разберут… Кстати, спорт еще и для здоровья полезен. С Новым годом!

***

А вы не задумывались, почему в Новый год все едят оливье, а не щи? Ну и не думайте. Желаю в Новом году не забивать голову всякой ерундой. Пусть у вас рождаются только самые смелые и новаторские идеи, которые вы обязательно сможете воплотить в жизнь!

Оригинальные поздравления в стихах

Поднять настроение можно и в стихотворной форме, ведь что может быть лучше, чем начать Новый год с улыбки.

Источник: Freepik

***

С Новым годом поздравляю!

И конечно, всем желаю:

С ним вам мирно жить,

Не кусаться, не грустить!

***

Новый год в дома приходит,

Пусть он счастье принесет,

И удача, и веселье,

И любовь пусть вас найдет!

***

Я желаю в Новый год в прибыли купаться,

Чтоб ни в чем вам не нуждаться!

Но не говорите, что этого мало,

Главное, чтобы на все хватало!

***

Новый год постучался в ваш дом,

И пришел он, конечно, с добром.

Вы его скорее встречайте,

С хлебом-солью принимайте!

***

В Новый год фейерверки, хлопушки,

И мы не будем грустить и скучать.

Мы споем поскорее частушки,

Чтоб на год настроение поднять!

***

Как проведете вы ночь сказочную,

Так весь год у вас и пройдет.

Пусть будет она в веселье и радости,

Чтобы было все без забот!

***

Принесет пусть Новый год.

Веселья, счастья без хлопот,

Любви, здоровья, много денег.

И всех желаний исполненья!

***

Смотри-ка, кто стучится в двери,

А я желаю в счастье верить!

Еще чтоб в этот Новый год.

Ты ел с икрою бутерброд!

***

В этот славный год опять.

Желаю жить тебе на пять!

Любить, творить, мечтать.

И про родных не забывать!

***

Дед Мороз спешит к нам в гости!

Он подарков целый воз,

Чтобы не скучали гости,

На оленях нам привез.

В той повозке было то,

Что для счастья нужно:

Маше — модное пальто,

Мише — новый «Прадо».

Я скажу: "Только мне.

Ничего не нужно.

Подари всей семье.

Счастье, радость, дружбу!".

Короткие поздравления в прозе

Короткие поздравления можно написать на небольших открытках и вручить своим родным и друзьям, чтобы поднять им настроение в Новый год.

Источник: Freepik

***

Желаю, чтобы у тебя было столько счастья в Новом году, сколько у кота, когда он находит пустую коробку!

***

Пусть в Новом году ваши кошельки растолстеют, а фигура сохранит стройность.

***

Пусть этот год принесет на своей спине удачу и благополучие, а все невзгоды уползут далеко и надолго!

***

Дорогие друзья! Пусть в новогоднюю ночь вихрь шампанского и конфетти смоет все невзгоды!

***

Пусть в Новый год бокалы наполняются не шампанским, а счастьем, радостью и любовью!

***

Пусть в этом году, даже если что-то пойдет не так, то только с благими намерениями! С Новым годом!

***

Пусть мудрость животного из китайского календаря поможет найти вам решение всех проблем и избежать новых! С Новым годом!

***

Под бой курантов желаю, чтобы пропадали проблемы с каждой отбитой секундой!

***

Чтобы снова не забыть январь, желаю всем нам крепкого ума! С Новым годом!

***

Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы он пришел в ваш дом с благими намерениями. А вы — будьте любезны, встречайте!