Прикольные поздравления с Новым годом: волшебный праздник с улыбкой

С приближением Нового года все мы ждем волшебства и чудес. Это время, когда мы обмениваемся добрыми словами, желаем друг другу счастья и вдохновения, а также организуем праздники, полные улыбок и радости. Давайте вместе погрузимся в мир прикольных и оригинальных поздравлений с Новым годом в прозе и стихах для близких, друзей и даже незнакомцев.
Смешные поздравления своими словами
Отмечая Новый год в кругу друзей или родных, важно поднять им настроение, добавив нотку веселья в эту новогоднюю ночь. Тогда она станет волшебной, несмотря ни на что.
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Дорогие друзья, пусть ваши проблемы улетят, как снежинки с крыши. А доходы увеличатся так же быстро, как новогодние цены на продукты! С Новым годом!
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В этом году все как положено: елка — зеленая, снег — белый. А я желаю вам радостного года, наполненного разноцветными красками жизни, чтобы не пришла к вам тоска… тоже зеленая.
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Как известно, в нашей жизни наступает новый период. Желаю тебе весь год идти с гордо поднятой головой!
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С Новым годом, друзья! Не буду желать вам много денег в этом году, все равно мне не достанется. Пожелаю, чтобы вы ни в чем не нуждались вне зависимости от доходов!
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Когда часы пробьют двенадцать, пусть от вас волшебным образом уйдет все плохое, а взамен придет только хорошее, причем вовремя и надолго! С Новым годом!
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Пусть Дед Мороз не пройдет мимо, а заглянет к вам в дом. И пусть он будет таким же веселым, как весь наступающий год! С праздником!
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В этот раз я попросил Деда Мороза не приносить нам мешок со сладостями, чтобы потом не покупать абонемент в фитнес-зал. Пусть жизнь в наступающем году будет сладкой и без того!
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Желаю в Новом году дамам повстречать принца, а не очередного Иванушку-дурачка, мужчинам — принцессу, но не Несмеяну. Любите и будьте любимы в Новом году! С праздником!
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В Новом году я пожелаю тебе заняться спортом, чтобы побыстрее прибежать на раздачу самого ценного: счастья, удачи, любви. А то так все разберут… Кстати, спорт еще и для здоровья полезен. С Новым годом!
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А вы не задумывались, почему в Новый год все едят оливье, а не щи? Ну и не думайте. Желаю в Новом году не забивать голову всякой ерундой. Пусть у вас рождаются только самые смелые и новаторские идеи, которые вы обязательно сможете воплотить в жизнь!
Оригинальные поздравления в стихах
Поднять настроение можно и в стихотворной форме, ведь что может быть лучше, чем начать Новый год с улыбки.
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С Новым годом поздравляю!
И конечно, всем желаю:
С ним вам мирно жить,
Не кусаться, не грустить!
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Новый год в дома приходит,
Пусть он счастье принесет,
И удача, и веселье,
И любовь пусть вас найдет!
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Я желаю в Новый год в прибыли купаться,
Чтоб ни в чем вам не нуждаться!
Но не говорите, что этого мало,
Главное, чтобы на все хватало!
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Новый год постучался в ваш дом,
И пришел он, конечно, с добром.
Вы его скорее встречайте,
С хлебом-солью принимайте!
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В Новый год фейерверки, хлопушки,
И мы не будем грустить и скучать.
Мы споем поскорее частушки,
Чтоб на год настроение поднять!
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Как проведете вы ночь сказочную,
Так весь год у вас и пройдет.
Пусть будет она в веселье и радости,
Чтобы было все без забот!
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Принесет пусть Новый год.
Веселья, счастья без хлопот,
Любви, здоровья, много денег.
И всех желаний исполненья!
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Смотри-ка, кто стучится в двери,
А я желаю в счастье верить!
Еще чтоб в этот Новый год.
Ты ел с икрою бутерброд!
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В этот славный год опять.
Желаю жить тебе на пять!
Любить, творить, мечтать.
И про родных не забывать!
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Дед Мороз спешит к нам в гости!
Он подарков целый воз,
Чтобы не скучали гости,
На оленях нам привез.
В той повозке было то,
Что для счастья нужно:
Маше — модное пальто,
Мише — новый «Прадо».
Я скажу: "Только мне.
Ничего не нужно.
Подари всей семье.
Счастье, радость, дружбу!".
Короткие поздравления в прозе
Короткие поздравления можно написать на небольших открытках и вручить своим родным и друзьям, чтобы поднять им настроение в Новый год.
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Желаю, чтобы у тебя было столько счастья в Новом году, сколько у кота, когда он находит пустую коробку!
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Пусть в Новом году ваши кошельки растолстеют, а фигура сохранит стройность.
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Пусть этот год принесет на своей спине удачу и благополучие, а все невзгоды уползут далеко и надолго!
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Дорогие друзья! Пусть в новогоднюю ночь вихрь шампанского и конфетти смоет все невзгоды!
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Пусть в Новый год бокалы наполняются не шампанским, а счастьем, радостью и любовью!
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Пусть в этом году, даже если что-то пойдет не так, то только с благими намерениями! С Новым годом!
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Пусть мудрость животного из китайского календаря поможет найти вам решение всех проблем и избежать новых! С Новым годом!
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Под бой курантов желаю, чтобы пропадали проблемы с каждой отбитой секундой!
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Чтобы снова не забыть январь, желаю всем нам крепкого ума! С Новым годом!
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Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы он пришел в ваш дом с благими намерениями. А вы — будьте любезны, встречайте!