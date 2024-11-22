Прикольные поздравления с Новым годом: волшебный праздник с улыбкой

А вы не задумывались, почему в Новый год все едят оливье, а не щи? Ну и не думайте. Желаю в Новом году не забивать голову всякой ерундой. Пусть у вас рождаются только самые смелые и новаторские идеи, которые вы обязательно сможете воплотить в жизнь!