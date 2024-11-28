«Прийти» или «придти»: как правильно пишется

Когда не хочется показаться безграмотным перед коллегами или в новой компании, люди прибегают к проверочному слову. К сожалению, в вопросе «прийти» или «придти» такой способ не работает. Причинами тому стали не столько правила, сколько исторические события, литературная традиция и народная память.
Правильное написание: «прийти» или «придти»
Сегодня единственно орфографически верный вариант — это слово «прийти». Аргументируется это следующим правилом: словарные формы от «идти», имеющие приставки и оканчивающиеся на гласную, не имеют буквы Д, а И заменяется на Й. Хорошим примером служит слово «выйти».
В будущем времени и повелительном наклонении глагол пишется с приставкой при-, корневая гласная уходит, и остается лишь буква Д. Например, «приду».
Происхождение слова «прийти»
Если открыть третий том романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», то там можно увидеть такой фрагмент: «Видно было, что никогда Сперанскому не могла притти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль…». Слово «притти» здесь — не ошибка, это просто устаревшая форма, такая же, как и «придти».
Заглянув в Толковый словарь Д. Ушакова, издаваемый с 1935 по 1940 год, можно обнаружить, что оба варианта — «прийти» и «придти» — были верными. В 1956 году советские филологи провели масштабную унификацию языка, которая сформировала современные нормы правописания (1).
Главным принципом изменений было единое написание важных частей слова, несмотря на то, что звуки при произношении различных форм меняются. После учреждения новых правил из языка также исчезли слова «нема» и «ихний». Слитно стали писаться слова «дотла», «вовремя» и другие.
Как пишутся другие формы глагола «прийти»
А как написать «придет» или «прийдет»? Стоит обратиться к правилу. Это глагол в будущем времени, а значит при- здесь будет приставкой. Буква Й писаться не будет, и останется только буква Д. Верный вариант: «придет». По аналогии выберите правильный ответ: «приду» или «прийду». По такому же принципу следует работать с повелительным наклонением.
Для легкого запоминания можно воспользоваться забавной страшилкой: «Я приду, ты придешь, оно (он, она) придет к восьми». Акцент на букву Д при произношении тоже может быть полезен.
Если необходимо написать деепричастие, то стоит запомнить два слова: «придя» и «пришедши». Они стоят в прошедшем времени — это исключение из правила.
Когда слово — производное от инфинитива «идти» (что делать?) и имеет приставку, которая оканчивается на гласную, из него убирается буква Д, а И заменяется на Й. Например: «уйти», «зайти», «выйти», «дойти».
Примеры употребления слова «прийти»
«Прийти» — слово распространенное и в устной и письменной речи используется постоянно, поэтому лучше раз и навсегда запомнить, как оно пишется, чтобы не выглядеть глупо в глазах других людей. Давайте посмотрим на несколько предложений с ним:
Можно прийти в магазин потом, он работает до десяти.
Нам нужно прийти в кино к восьми, я не пойду без попкорна.
Извини, я не смогу сегодня прийти на встречу, у меня заболел брат.
Не мог бы он прийти и забрать наконец-то свое письмо?
На «Госуслугах» вам должно прийти уведомление.
Деньги должны прийти в конце месяца.
Тебе стоит отправить мне адрес, чтобы я смог прийти.
Директор сказала завтра прийти в школу с родителями.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Не главная, но распространенная причина, по которой в написании этого слова допускают ошибку — это историческая память. Старшее поколение еще помнит времена, когда слово «придти» можно было встретить в художественной литературе, публицистике и научных работах. Некоторые издательства намеренно не используют принятое написание, чтобы подчеркнуть в произведениях особенности языка того времени. Сегодня написание «придти» остается неизменным в текстах священных книг.
Другая причина кроется в желании прибегнуть к заученному со школьной скамьи средству — к проверочному слову. Но в нашем случае этот способ бесполезен и, наоборот, может привести к неправильному написанию.
Также возможно допустить ошибку, сославшись на дореформенный словарь Ушакова, где говорится, что обе версии верны. В таком случае лучше обратиться к более современным изданиям. Например, словарю С. Ожегова под редакцией Н. Шведовой (2) или Л. Скворцова (3) и к «Большому толковому словарю русского языка» за авторством и редакцией С. Кузнецова (4).
Советы эксперта
— К сожалению или к счастью, здесь никакой хитрости нет. Написание «прийти» достаточно просто запомнить. В повседневной жизни мы часто встречаем это слово наряду с такими, как «выйти», «зайти» и другими, поэтому здесь для практики даже не нужно листочка и каких-то специальных заданий, — говорит Вероника Рязанова, корректор журнала «Антенна-Телесемь».
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В правильности написания каких слов, кроме «прийти», вы уверены на все сто? Предлагаем вам пройти небольшой тест и, если потребуется, восполнить пробелы.
«Навскидку» или «на вскидку»?
Правильно: «навскидку». Это наречие, поэтому пишется слитно. Синоним слова — примерно.
Правильно: «помощник». Приставка по- означает проявления чего-либо, а корень -мощь- — силу. Получается, помощник — это тот, кто проявляет мощь.
Правильно: «девчонки». После шипящих (в нашем случае — Ч) в суффиксах имен существительных (в нашем случае — -онк-) пишется О.
«Периферия» или «переферия»?
Правильно: «периферия». Корень -перифери- пришел в русский язык из Древней Греции от слова periphereia.
«Кардинально» или «кординально»?
Правильно: «кардинально». Слово cardinālis, что значит «главный», в латинском пишется с буквой А, в русском языке — по аналогии.
Список источников
1. Правила русской орфографии и пунктуации. Утверждены Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР. 1956.
2. Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь русского языка. 1992.
3. Ожегов С. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений. Под ред. Л. Скворцова. 2018.
4. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 1998.
Автор: Александр Бауман
Эксперт: Вероника Рязанова, корректор журнала «Антенна-Телесемь»