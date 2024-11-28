«Прийти» или «придти»: как правильно пишется

Если открыть третий том романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», то там можно увидеть такой фрагмент: «Видно было, что никогда Сперанскому не могла притти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль…». Слово «притти» здесь — не ошибка, это просто устаревшая форма, такая же, как и «придти».