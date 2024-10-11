Пригретое место. Что делать, если сосед захватил во дворе парковку

«Придомовая территория — это общее имущество, и самовольно ограждать ее участок для парковки личного авто является нарушением закона, — говорит эксперт. — Для начала нужно разобраться, есть ли у человека основания занимать парковочное место. Первым делом рекомендую обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Возможно, что человек получил данное место для своих нужд по решению собственников жилья на общем собрании. Тогда УК или ТСЖ предоставят соответствующий ответ».