Пригретое место. Что делать, если сосед захватил во дворе парковку

Если сосед по многоквартирному дому без спроса огородил во дворе место для своей машины, это повод начать с ним борьбу. Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев рассказал, как жильцам восстановить справедливость.
«Придомовая территория — это общее имущество, и самовольно ограждать ее участок для парковки личного авто является нарушением закона, — говорит эксперт. — Для начала нужно разобраться, есть ли у человека основания занимать парковочное место. Первым делом рекомендую обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Возможно, что человек получил данное место для своих нужд по решению собственников жилья на общем собрании. Тогда УК или ТСЖ предоставят соответствующий ответ».
Если жильцы не давали добро на выделение персонального парковочного места, то далее нужно обращаться в управление по землепользованию города или района. На запрос жильцов в ведомстве должны дать ответ, принадлежит ли спорный участок кому-либо, и если да, то на каких условиях. Ведь изначально вопрос с паркингом решается либо застройщиком, который выделяет под это определенные участки, либо местной администрацией.
Ответ от органов местного самоуправления должен окончательно прояснить, имеет ли право сосед на «тепленькое местечко» или нет. Как только подтвердится факт нарушения, собственники жилья в многоквартирном доме имеют все основания пожаловаться на захватчика. Ответы управляющей организации и органов местного самоуправления нужно приложить к заявлению в надзорные органы, например, в Госжилинспекцию, а также в прокуратуру.
«Самозахват придомовой территории в судебной практике очень редко получает уголовное преследование, — дополняет собеседник. — Поэтому нарушителя можно привлечь в рамках гражданского и административного споров. В суде собственники жилья могут требовать компенсацию морального вреда, поскольку, если имущество общее, каждый владелец жилья имеет право им пользоваться».