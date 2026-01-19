Приговор НАТО и Украине, гренландский вопрос: как мировые СМИ реагируют на открытие ВЭФ в Давосе

На Всемирном экономическом форуме, который стартовал в Давосе, встретятся представители большинства стран, чтобы обсудить наиболее актуальные мировые проблемы. В этом году девизом встречи является «Торжество диалога». Однако не все мировые СМИ ждут от ВЭФ спокойного обсуждения проблем.
Британское издание The Guardian критикует девиз нынешнего форума. По их словам, странно называть «Торжеством диалога» встречу, на которой главным лицом будет президент США Дональд Трамп, который весь прошлый год разрушал мировой порядок:
«Вид многостороннего сотрудничества, ради развития которого был создан Всемирный экономический форум, по-видимому, находится на грани исчезновения».
С критикой американского политика выступила и газета Politico. Она отмечает, что из-за Трампа ВЭФ приобрел новый смысл — если раньше тут обсуждались проблемы экологии и общества, то сейчас все разговоры будут идти об экономическом росте:
«Вопросы климата отошли на второй план, а искусственный интеллект и экономический рост вышли на первый, при этом США во главе с Трампом и его ближайшим окружением собираются доминировать на сцене».
Обвиняет президента США в разрушении мирового порядка и Bloomberg. По их словам, действия политика наносят непоправимый вред международному сотрудничеству и диалогу:
«На новой глобальной арене США могут относиться к союзникам как к врагам, присваивать венесуэльскую нефть, требовать от Дании капитуляции Гренландии — при этом любая страна, стоящая на пути этого требования, столкнется с новыми пошлинами».
Принцип «кто сильнее, тот и прав» демонстрирует Трамп своими действиями перед Всемирным экономическим форумом, считает британская газета The Times. Именно из-за него, как сообщает издание, организаторы поменяли всю повестку предстоящей встречи:
«Недавние нападки Трампа на крупнейшие экономики Европы затмят собой форум. Организаторы ВЭФ исключили из официальной повестки такие темы, как гендерное разнообразие и изменение климата, только при таких условиях Трамп согласился участвовать в форуме».
А вот швейцарская газета Le Temps предлагает не жаловаться на американского президента, а начинать действовать и другим политикам со всего мира:
«Каждый высокопоставленный чиновник играет свою роль. Необходимо принимать и готовить решения. Стоит ли инвестировать в Соединенные Штаты или нет? Следует ли искать возможности в других местах? Следует ли формировать альянсы со странами по стратегическим соображениям? Следует ли использовать все законные средства для противодействия?».
Китайское издание China Daily указывает на сложности в коммуникациях между США и европейскими странами. На фоне этого они ждут успеха от выступления своих представителей:
«Китай будет стремиться продвигать свои идеалы подлинного многостороннего сотрудничества, совместного построения открытой мировой экономики, стремления к глобальному развитию, которое будет более инклюзивным, устойчивым и выгодным для всех, а также к привнесению большей стабильности и позитивной энергии в мировую экономику».
Журналисты из индийской газеты The Hindu отмечают, что у Дональда Трампа уже удалось запугать европейских лидеров. Разногласия, по их словам, должны отразиться и на украинском конфликте:
«Каким бы ни был исход этого конфликта, развязанного Трампом, на залечивание обостряющегося трансатлантического раскола в регионе, вероятно, уйдут годы, если не десятилетия. Между тем, ослабленное НАТО будет менее способно помочь Украине».