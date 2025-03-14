Приговор для наемников в ВСУ: зачем суды РФ выносят приговоры иностранцам

Иностранные наемники, воющие в ВСУ, получают приговоры российских судов. Лаши Чигладзе* из Грузии приехал на Украину в 2022 году и вступил в «Кавказский легион». В августе 2024 года он был направлен в Курскую область. За свою работу он получал от 1 тысячи долларов. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщили в Генеральной прокуратуре. Он объявлен в международный розыск. Схожая ситуация с 28-летним гражданином Франции Артуром Тремуле. Он участвовал в боях в ДНР. Француз служил вместе с выходцами из США, Великобритании, Канады, Италии, Германии, Швеции и прибалтийских стран. Как и Чигладзе*, Тремуле объявлен в международный розыск.
Президент Владимир Путин в ходе визита в Курск рассказал, как Россия будет относится и к тем, кто вторгся на территорию российского региона и к тем, кто приехал на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.
— К этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, — заявил глава государства.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что такие суды демонстрируют наши намерения — террористам не уйти от ответственности. Судить даже тех, кто не попал в руки следствия, нормальная процедура. Для некоторых это может послужить поводом для отказа службы в ВСУ. Кроме этого, попавшие к нашим службам наемники могут быть использованы для обмена.
— Те наемники, которые окажутся в наших руках, будут в дальнейшем обменяны на наших граждан. Мы этим занимаемся с самого начала вооруженного конфликта. Мы взяли наемников одной из стран в Мариуполе и обменяли их, — напомнил Мирзаян.
Эксперт обратил внимание на то, что новостей о пленении наемников немного, но на поле боя их достаточно. Это может говорить об их ликвидации, либо пополнении обменного фонда после чего может произойти секретный размен.
*внесен в перечень террористов.