Приговор для наемников в ВСУ: зачем суды РФ выносят приговоры иностранцам

Иностранные наемники, воющие в ВСУ, получают приговоры российских судов. Лаши Чигладзе* из Грузии приехал на Украину в 2022 году и вступил в «Кавказский легион». В августе 2024 года он был направлен в Курскую область. За свою работу он получал от 1 тысячи долларов. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщили в Генеральной прокуратуре. Он объявлен в международный розыск. Схожая ситуация с 28-летним гражданином Франции Артуром Тремуле. Он участвовал в боях в ДНР. Француз служил вместе с выходцами из США, Великобритании, Канады, Италии, Германии, Швеции и прибалтийских стран. Как и Чигладзе*, Тремуле объявлен в международный розыск.