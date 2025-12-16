Приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде вступил в силу

Сама Тарасова объяснила в суде, что вейп с гашишным маслом, найденный у нее в аэропорту Домодедово в конце августа, ей подарил друг «на пробу» и она предполагала, что там могут быть «незначительные каннабисные значения». Экспертиза показала, что в устройстве находилось 0,38 г. гашишного масла, разрешенного в Израиле, но запрещенного в России.