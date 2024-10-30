Приглядитесь к партнеру: нейросети создали фотороботы типичных изменщиков

Вы лысый мужчина с серо-голубыми глазами в возрасте за сорок? Или темноволосая женщина пятидесяти лет с маленьким носом? Согласно созданным нейросетью фотороботам, вы с большей вероятностью изменяете своему партнеру.
Недавно исследователи провели опрос среди 2000 добровольцев из Великобритании и выяснили, как выглядели люди, которые изменяли опрошенным. На основе полученных данных нейросеть создала усредненные портреты изменщиков.
Известно, что чаще всего изменяют мужчины лет сорока с серо-голубыми глазами, редкими волосами или их полным отсутствием, маленькими губами и большим носом.
Женщинам, которые обычно изменяют своим партнерам, обычно немного за пятьдесят лет, у них темные волосы, маленький носик и надутые губки средней величины.
Исследование также показало, что измены, как правило, совершаются осенью. Так что советуем изучать фотороботы и смотреть в оба.
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