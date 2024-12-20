Прием-2025. Как изменится поступление в вузы и за что дадут допбаллы?

Стоит отметить, что в 2025 году продолжит действовать принцип зачисления по приоритетам. Это означает, что при подаче заявления о приеме поступающий обозначает направления подготовки и специальности цифрами в порядке убывания, где 1 — наиболее приоритетное направление подготовки. При проведении конкурса поступающий будет сначала рассматриваться на наиболее приоритетное направление. Если он не проходит на него по конкурсу — на следующее и так далее.