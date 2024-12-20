Прием-2025. Как изменится поступление в вузы и за что дадут допбаллы?

До начала приемной кампании в вузы осталось около полугода. Минобрнауки утвердило Порядок приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2025 году. В нем появился ряд нововведений. Что именно изменится, aif.ru разъяснили в Минобрнауки России.
Вот несколько важных моментов, которые стоит учитывать абитуриентам
- С 2025 года поступать в магистратуру можно через Госуслуги.
- Установлены единые сроки приема в вузы — с 20 июня. Прием на бюджет бакалавриат, специалитет и магистратуру завершается 1 сентября. На платное обучение и в случае дополнительного набора — до 1 октября.
- Во всех вузах можно одновременно участвовать в конкурсе на пять специальностей. Раньше это количество определял вуз.
- Вуз вправе начислять допбаллы к ЕГЭ за наличие допобразования по дополнительным общеобразовательным программам. Ранее допбаллы давались за «золотой» или «серебряный» значок ГТО, «золотую» или «серебряную» медаль, сочинение
и т. д.У каждого вуза свой список, нужно смотреть на сайте учебного заведения.
- Абитуриентам предоставлена возможность подачи единого заявления о приеме в головной вуз и в филиалы на бюджетные места и единого заявления о приеме в головной вуз и в филиалы на платные места.
- Списки подавших документы формируются с указанием баллов (аналогично конкурсным спискам).
- Зачисление на бюджет будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его можно через суперсервис и только в один вуз на выбранную специальность. То есть оригинал школьного аттестат привозить в вуз не нужно.
- Если в вузе закончились места на поступление по отдельной квоте, а на особой квоте они не были полностью выбраны, руководство вуза может перераспределить места между квотами.
Стоит отметить, что в 2025 году продолжит действовать принцип зачисления по приоритетам. Это означает, что при подаче заявления о приеме поступающий обозначает направления подготовки и специальности цифрами в порядке убывания, где 1 — наиболее приоритетное направление подготовки. При проведении конкурса поступающий будет сначала рассматриваться на наиболее приоритетное направление. Если он не проходит на него по конкурсу — на следующее и так далее.
Также обозначены нововведения по целевому обучению:
- синхронизация заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России» при поступлении на целевое обучение,
- учет в качестве индивидуальных достижений участие поступающего в профориентационных мероприятиях заказчика — до пяти баллов.