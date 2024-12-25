«Приедите» или «приедете»: как правильно пишется

— В русском языке редуцируются (ослабляются) или слышатся иначе те гласные, на которые не падает ударение. В зоне риска большинство безударных. Но если, например, ошибка в слове «карова» сразу режет глаз, то с глаголом «приедете» не все так однозначно. Без разницы, пишем мы букву И или Е, — слышатся оба варианта одинаково. С точки зрения внешней формы в этом тоже нет ничего вопиющего, так как мы привыкли к форме «едИте», поэтому глаз часто и не «цепляется» за неверное написание.