«Приедите» или «приедете»: как правильно пишется

Некоторые слова русского языка вызывают трудности из-за своей орфографии. Примером может служить лексема «приедете». Вместе с Мариной Южанниковой, доцентом кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации СФУ, объясняем, как правильно писать слово и почему формы «приедите» не существует.
Как нужно писать по правилам русского языка: «приедите» или «приедете»
По орфографическим нормам правильное написание слова соответствует второму варианту. Чтобы не ошибаться, запомните, что «приедете» — это форма глагола «приехать» в будущем времени, 2-е лицо множественного числа. Оно относится к I спряжению, и в безударной форме на конце всегда пишется буква Е, то есть должно быть окончание -ете.
Слово используется, когда речь идет о действии, которое должно произойти в скором времени. И оно означает — прибыть куда-либо с помощью транспорта. Например:
- Мы начнем встречу, когда вы приедете.
- Вы приедете на конференцию в следующем месяце?
- Все зависит от того, когда вы приедете в город.
Что же тогда представляет собой слово «приедите»? Если разобрать его на составляющие, то получим приставку при- и форму глагола «едите». Она образована от слова «есть», то есть употреблять пищу. Хотя в реальной речи слово «приедете» не пишется с буквой И, знание этой особенности поможет избежать ошибки в написании.
Лайфхак: если речь идет о перемещении с помощью транспорта, в слове «приедете» можно уверенно ставить букву Е везде, кроме первого слога.
Как определить спряжение глаголов с безударным окончанием
Для правильного написания глагола важно определить его спряжение. В русском языке их всего два. К I спряжению относятся слова, которые в настоящем или будущем времени имеют окончания -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут/-ют. Во втором спряжении по орфографическим нормам выделяют формы с окончаниями -ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят.
Если же окончание глагола безударное, определить спряжение бывает затруднительно. В таких случаях необходимо поставить слово в неопределенную форму, то есть вычленить инфинитив. Он отвечает на вопросы «что делать?» и «что сделать?».
Важно помнить, что ко II спряжению относятся все глаголы с окончанием -ить, кроме:
- брить;
- стелить;
- зиждиться.
К нему также относятся 11 исключений на -еть и -ать:
- смотреть, видеть, терпеть, вертеть, зависеть, ненавидеть, обидеть;
- слышать, дышать, гнать, держать.
Остальные глаголы относятся к I спряжению. Исключения лучше всего выучить наизусть. В этом может помочь стишок, который дают детям в школе (1):
«Гнать, дышать, держать, обидеть.
Слышать, видеть, ненавидеть.
И зависеть, и терпеть,
А еще смотреть, вертеть.
Вы запомните, друзья,
Их на Е спрягать нельзя.
Ко второму же спряженью.
Отнесем мы без сомненья.
Все глаголы, что на -ить,
Исключая брить, стелить.
Их запомни, дружок, тоже.
Их в конце писать негоже».
На практике определить спряжение глагола можно следующим образом:
1. Проверьте, падает ли ударение на окончание.
2. Если да, то определите спряжение по нему.
3. Если нет — поставьте глагол в начальную форму.
4. Посмотрите, входит ли он в число исключений.
5. Напишите слово без ошибки.
Таблица личных окончаний глаголов
Она поможет вам разобраться в том, как изменяется эта часть речи в зависимости от лица и числа. Знание личных окончаний необходимо для правильного спряжения глаголов и корректного построения предложений (2).
I спряжение:
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е (я, мы)
|-ю или -у
|-ем
|2-е (ты, вы)
|-ешь
|-ете
|3-е (он, она, оно, они)
|-ет
|-ут или -ют
II спряжение:
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е (я, мы)
|-ю или -у
|-им
|2-е (ты, вы)
|-ишь
|-ите
|3-е (он, она, оно, они)
|-ит
|-ат или -ят
Примеры употребления слова «приедете»
Закрепить правило будет проще на реальных практических заданиях. Они наглядно показывают, как правильно использовать это слово в различных контекстах.
Вот варианты написания:
- Как только вы приедете, напиши мне, и я сразу выйду.
- Как приедете домой с родителями, дайте нам знать.
- Скажите, во сколько вы приедете, чтобы я мог организовать встречу.
- Надеюсь, что вы приедете вовремя и мы все успеем сделать.
- Мы сможем провести больше времени вместе, если вы приедете в выходные.
- Вы приедете на день или останетесь на неделю?
- Я покажу все достопримечательности города, когда приедете.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Глагол «приедете» многие заменяют на форму «приедите». Люди ошибаются из-за схожести звуков и часто не обращают внимания на правильное спряжение глагола.
Эксперт Марина Южанникова объясняет это так:
— В русском языке редуцируются (ослабляются) или слышатся иначе те гласные, на которые не падает ударение. В зоне риска большинство безударных. Но если, например, ошибка в слове «карова» сразу режет глаз, то с глаголом «приедете» не все так однозначно. Без разницы, пишем мы букву И или Е, — слышатся оба варианта одинаково. С точки зрения внешней формы в этом тоже нет ничего вопиющего, так как мы привыкли к форме «едИте», поэтому глаз часто и не «цепляется» за неверное написание.
Советы эксперта
Марина Южанникова дала несколько советов, как запомнить правильное написание этого слова:
— Если никак не получается запомнить, что слова «приедит» просто не существует, попробуйте проверить себя так: произнесите глагол в слух и подумайте о его значении. Имеете в виду поездку и говорите «едете» с ударением на первый слог? Значит, и с приставкой слово будет писаться так же. Если подразумеваете еду и произносите «едите» с ударением на второй слог, то пишите букву И… и приятного вам аппетита.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке встречаются словоформы, которые сложно правильно написать из-за их схожести в звучании или написании. Чтобы избежать орфографических ошибок, важно правильно определить часть речи и понять, какое правило здесь уместно.
Наш эксперт объясняет это так:
— Очень часто люди ошибаются в однокоренной форме слова «едем», что нередко дает забавный эффект и обыгрывается в шутках. Например, таких: «— Мы едим уже. — Что едите? — К вам едим. — К себе ешьте!».
Марина Южанникова считает, что ошибки в этих словах устойчивые, в том числе из-за автоматической коррекции текста:
— Она может привести к досадному недоразумению. Не сбрасываем со счетов и тот факт, что сейчас мы крайне редко произносим вслух слово, которое собираемся написать. Еще каких-то несколько сотен лет назад чтение «про себя» было редким умением. В наши дни оно из достижения превратилось в проблему.
Также эксперт отметила, что из самых сложных тем русской орфографии можно выделить написание мягкого знака в окончаниях -тся/-ться, слов женского рода в родительном падеже. Например, «на недел (и)» вместо «на неделе». Сюда же относится и слитное/раздельное написание частиц не/ни:
— Они порождают иногда совершенно дикие варианты: «ни кто» или «ни чего» и подобные им. Неправильно пишут и слова «вообще», «в общем». Здесь просто забывают о существовании буквы О или, наоборот, добавляют ее там, где не нужно.
Список источников
1. Белоусова О. Легко и быстро запоминаем глаголы-исключения. Образовательная социальная сеть. 2014.
2. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Грамота.ру.
Эксперт: Марина Южанникова, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета