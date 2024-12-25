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«Приедите» или «приедете»: как правильно пишется

Ошибка в написании слова «приедете» («приедите») связана с неверной постановкой буквы И в окончании. Такое заблуждение возникает из-за схожего звучания, когда не помогают ни ударения, ни привычные проверочные методы.

Анастасия Кравченко
Автор ВФокусе Mail
Школьница запоминает, как писать правильно: «приедите» или «приедете»
Источник: Freepik

Некоторые слова русского языка вызывают трудности из-за своей орфографии. Примером может служить лексема «приедете». Вместе с Мариной Южанниковой, доцентом кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации СФУ, объясняем, как правильно писать слово и почему формы «приедите» не существует.

Как нужно писать по правилам русского языка: «приедите» или «приедете»

По орфографическим нормам правильное написание слова соответствует второму варианту. Чтобы не ошибаться, запомните, что «приедете» — это форма глагола «приехать» в будущем времени, 2-е лицо множественного числа. Оно относится к I спряжению, и в безударной форме на конце всегда пишется буква Е, то есть должно быть окончание -ете.

Слово используется, когда речь идет о действии, которое должно произойти в скором времени. И оно означает — прибыть куда-либо с помощью транспорта. Например:

  • Мы начнем встречу, когда вы приедете.
  • Вы приедете на конференцию в следующем месяце?
  • Все зависит от того, когда вы приедете в город.

Что же тогда представляет собой слово «приедите»? Если разобрать его на составляющие, то получим приставку при- и форму глагола «едите». Она образована от слова «есть», то есть употреблять пищу. Хотя в реальной речи слово «приедете» не пишется с буквой И, знание этой особенности поможет избежать ошибки в написании.

Лайфхак: если речь идет о перемещении с помощью транспорта, в слове «приедете» можно уверенно ставить букву Е везде, кроме первого слога.

Как определить спряжение глаголов с безударным окончанием

Для правильного написания глагола важно определить его спряжение. В русском языке их всего два. К I спряжению относятся слова, которые в настоящем или будущем времени имеют окончания -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут/-ют. Во втором спряжении по орфографическим нормам выделяют формы с окончаниями -ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят.

Учитель объясняет, как писать правильно: «приедите» или «приедете»
Источник: Freepik

Если же окончание глагола безударное, определить спряжение бывает затруднительно. В таких случаях необходимо поставить слово в неопределенную форму, то есть вычленить инфинитив. Он отвечает на вопросы «что делать?» и «что сделать?».

Важно помнить, что ко II спряжению относятся все глаголы с окончанием -ить, кроме:

  • брить;
  • стелить;
  • зиждиться.

К нему также относятся 11 исключений на -еть и -ать:

  • смотреть, видеть, терпеть, вертеть, зависеть, ненавидеть, обидеть;
  • слышать, дышать, гнать, держать.

Остальные глаголы относятся к I спряжению. Исключения лучше всего выучить наизусть. В этом может помочь стишок, который дают детям в школе (1):

«Гнать, дышать, держать, обидеть.
Слышать, видеть, ненавидеть.
И зависеть, и терпеть,
А еще смотреть, вертеть.
Вы запомните, друзья,
Их на Е спрягать нельзя.
Ко второму же спряженью.
Отнесем мы без сомненья.
Все глаголы, что на -ить,
Исключая брить, стелить.
Их запомни, дружок, тоже.
Их в конце писать негоже».

На практике определить спряжение глагола можно следующим образом:

1. Проверьте, падает ли ударение на окончание.

2. Если да, то определите спряжение по нему.

3. Если нет — поставьте глагол в начальную форму.

4. Посмотрите, входит ли он в число исключений.

5. Напишите слово без ошибки.

Таблица личных окончаний глаголов

Она поможет вам разобраться в том, как изменяется эта часть речи в зависимости от лица и числа. Знание личных окончаний необходимо для правильного спряжения глаголов и корректного построения предложений (2).

I спряжение:

ЛицоЕдинственное числоМножественное число
1-е (я, мы)-ю или -у-ем
2-е (ты, вы)-ешь-ете
3-е (он, она, оно, они)-ет-ут или -ют

II спряжение:

ЛицоЕдинственное числоМножественное число
1-е (я, мы)-ю или -у-им
2-е (ты, вы)-ишь-ите
3-е (он, она, оно, они)-ит-ат или -ят

Примеры употребления слова «приедете»

Закрепить правило будет проще на реальных практических заданиях. Они наглядно показывают, как правильно использовать это слово в различных контекстах.

Вот варианты написания:

  • Как только вы приедете, напиши мне, и я сразу выйду.
  • Как приедете домой с родителями, дайте нам знать.
  • Скажите, во сколько вы приедете, чтобы я мог организовать встречу.
  • Надеюсь, что вы приедете вовремя и мы все успеем сделать.
  • Мы сможем провести больше времени вместе, если вы приедете в выходные.
  • Вы приедете на день или останетесь на неделю?
  • Я покажу все достопримечательности города, когда приедете.

Почему это слово часто пишут с ошибкой

Глагол «приедете» многие заменяют на форму «приедите». Люди ошибаются из-за схожести звуков и часто не обращают внимания на правильное спряжение глагола.

Эксперт Марина Южанникова объясняет это так:

— В русском языке редуцируются (ослабляются) или слышатся иначе те гласные, на которые не падает ударение. В зоне риска большинство безударных. Но если, например, ошибка в слове «карова» сразу режет глаз, то с глаголом «приедете» не все так однозначно. Без разницы, пишем мы букву И или Е, — слышатся оба варианта одинаково. С точки зрения внешней формы в этом тоже нет ничего вопиющего, так как мы привыкли к форме «едИте», поэтому глаз часто и не «цепляется» за неверное написание.

Советы эксперта

Марина Южанникова дала несколько советов, как запомнить правильное написание этого слова:

— Если никак не получается запомнить, что слова «приедит» просто не существует, попробуйте проверить себя так: произнесите глагол в слух и подумайте о его значении. Имеете в виду поездку и говорите «едете» с ударением на первый слог? Значит, и с приставкой слово будет писаться так же. Если подразумеваете еду и произносите «едите» с ударением на второй слог, то пишите букву И… и приятного вам аппетита.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Школьник подсказывает, как писать правильно: «приедите» или «приедете»
Источник: Freepik

В русском языке встречаются словоформы, которые сложно правильно написать из-за их схожести в звучании или написании. Чтобы избежать орфографических ошибок, важно правильно определить часть речи и понять, какое правило здесь уместно.

Наш эксперт объясняет это так:

— Очень часто люди ошибаются в однокоренной форме слова «едем», что нередко дает забавный эффект и обыгрывается в шутках. Например, таких: «— Мы едим уже. — Что едите? — К вам едим. — К себе ешьте!».

Марина Южанникова считает, что ошибки в этих словах устойчивые, в том числе из-за автоматической коррекции текста:

— Она может привести к досадному недоразумению. Не сбрасываем со счетов и тот факт, что сейчас мы крайне редко произносим вслух слово, которое собираемся написать. Еще каких-то несколько сотен лет назад чтение «про себя» было редким умением. В наши дни оно из достижения превратилось в проблему.

Также эксперт отметила, что из самых сложных тем русской орфографии можно выделить написание мягкого знака в окончаниях -тся/-ться, слов женского рода в родительном падеже. Например, «на недел (и)» вместо «на неделе». Сюда же относится и слитное/раздельное написание частиц не/ни:

— Они порождают иногда совершенно дикие варианты: «ни кто» или «ни чего» и подобные им. Неправильно пишут и слова «вообще», «в общем». Здесь просто забывают о существовании буквы О или, наоборот, добавляют ее там, где не нужно.

Список источников

1. Белоусова О. Легко и быстро запоминаем глаголы-исключения. Образовательная социальная сеть. 2014.

2. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Грамота.ру.

Эксперт: Марина Южанникова, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета