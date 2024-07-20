Придётся запариться. Какой веник выбрать для бани?

Опытные банщики не советуют многократно использовать один и тот же веник, максимум — 3 раза. Веники нужно подвешивать в сухом, тёмном (без доступа солнечного света) и хорошо проветриваемом помещении. Дубовые рекомендуется держать во влажном и прохладном месте, в коробках с отверстиями для вентиляции. Так они могут сохраниться несколько лет. А вот хвойные веники не так долговечны — через пару месяцев иголки начнут осыпаться. Продлить срок их службы можно, если хранить веники в морозилке, завернув в полиэтилен.