Придётся запариться. Какой веник выбрать для бани?

Наш эксперт — врач-физиотерапевт Михаил Борисов.
Веники для бани бывают трёх видов: лиственные, хвойные, травяные. Каждый из них имеет свои особенные полезные свойства.
Фирма веников не вяжет
Заготавливают веники в сухую ясную погоду. Деревья выбирают молодые, растущие вдали от болот, на открытых местах и, конечно, в экологически чистой местности. Ветки должны быть сухими и здоровыми, а листья — некрупными и сочными. Срезают ветки с нижней и средней части дерева. Вяжут веники веером, а сушат подальше от ветра, влаги и солнечных лучей. Высушенный веник должен оставаться зелёным.
Опытные банщики не советуют многократно использовать один и тот же веник, максимум — 3 раза. Веники нужно подвешивать в сухом, тёмном (без доступа солнечного света) и хорошо проветриваемом помещении. Дубовые рекомендуется держать во влажном и прохладном месте, в коробках с отверстиями для вентиляции. Так они могут сохраниться несколько лет. А вот хвойные веники не так долговечны — через пару месяцев иголки начнут осыпаться. Продлить срок их службы можно, если хранить веники в морозилке, завернув в полиэтилен.
Не варим, а парим
Веник для бани должен быть правильно собран, связан, высушен (не под солнцем) и специальным образом запарен. Важно, чтобы он не «сварился» в кипятке, ветки оставались упругими, листья не облетали при каждом взмахе. Кстати, свежие и травяные веники в кипяток не опускают, а только ополаскивают, но и толку от них не много — только аромат. Хотя свежий крапивный веник помогает от боли в суставах.
Как подготовить веник:
- промойте каждую веточку, убедитесь, что в венике нет вялых и испорченных листьев;
- лиственный веник окуните сначала в тёплую воду, потом на пару минут в горячую, укутайте в полиэтилен и положите на верхний полок на 2 часа — так вы сохраните упругость веток и листьев, сбережёте микроэлементы и эфирные масла;
- хвойный веник, ополоснув прохладной водой, положите на полчаса в кипяток под крышку, затем поставьте в воду, как букет;
- чтобы возродить засохший веник, воздействуйте на него попеременно то горячей водой (2 минуты), то паром над печкой (30 секунд).
Кипяток или лёд
Запарить веник можно и в холодной воде, даже в морозилке (а зимой — спрятав в снег). Холодное запаривание сделает веник (предварительно намоченный и уложенный в полиэтиленовый пакет) более гибким и душистым. Замачивание в холодной воде требует 6−8 часов. Потом надо занести веник в парилку и дать распариться.
Конечно, можно запарить веник и быстрее: подержите его 30 минут в холодной воде листьями вниз, затем 3−4 минуты в тазу с горячей. Есть и вариант для самых нетерпеливых: ополосните веник и залейте его в тазу горячей водой на 5 минут, в течение которых периодически переворачивайте. Воду, в которой запаривался веник, не выливайте — мойте ею голову, ведь в ней очень много полезных микроэлементов.
Первый заход в парилку должен быть недолгим, чтобы организм адаптировался к жару. Во время второго захода уже можно воспользоваться веником. Парение лёжа принесёт больше пользы. Сначала просто приложите веник к телу, далее перейдите к поглаживаниям, потом — к похлопываниям.