Придут к вам домой с деньгами: раскрыта новая схема обмана пенсионеров

Мошенники придумывают все новые схемы для обмана доверчивых граждан. На этот раз злоумышленники начали приходить к жертвам домой и предлагать, якобы, обменять валюту. Об этом в беседе с aif.ru сообщил адвокат Александр Зорин.
-В ряде крупных российских городов распространилась новая мошенническая схема. Преступники, представляясь сотрудниками банков, ходят по квартирам и предлагают доверчивым гражданам услуги по обмену валюты. Но все это — отвлекающий маневр, чтобы похитить деньги, — предупреждает эксперт.
Специалист предупредил, что злоумышленники могут предлагать очень «выгодные условия», но поддаваться на них категорически нельзя. Лучше вообще не пускать в квартиру незнакомцев и не вступать с ними ни в какие переговоры.
Ранее «Известия» рассказали, что мошенники начали использовать «именные розыгрыши» от звезд российского кино. При использовании этой схемы злоумышленники используют образы медийных лиц, которые якобы рекомендуют такую лотерею. Также они проводят подобные «розыгрыши» от имени крупных брендов — маркетплейсов, социальных сетей и мессенджеров.