Причудливая война: как Австралия боролась с эму

После первой мировой войны тысячи солдат, привлеченных государством для освоения земель, переехали в Западную Австралию. После этого десятки тысяч птиц эму мигрировали туда в поисках пищи из засушливых районов с редкими осадками. По дороге они вытоптали посевы поселенцев.
Реакция правительства была быстрой: оно отправило солдат с автоматами, чтобы уничтожить более 20 тысяч эму. Но вместе войны получилось нелепое сражение, которое позже получило название «Великая война эму».
В National Geographic рассказали, что эта странная глава в истории была не просто военной ошибкой. Она показала, насколько важную роль играют эму в экосистемах Австралии, и закрепила за ними статус одного из самых знаковых видов страны.
Великая война эму или сюрреалистическое противостояние
Несмотря на быструю реакцию правительства, побороть эму не получилось. И все дело в том, что эти птицы очень ловкие и быстрые.
Эму достигают почти двух метров в высоту и более метра в длину и являются единственными птицами, у которых есть икроножная мышца, помогающая им развивать скорость до 90 километров в час.
За первые три дня солдатам удалось убить только 30 эму. Вместо того, чтобы держаться стаями, птицы разбегались в разные стороны, из-за чего становились трудной мишенью. Два дня спустя во время засады у водопоя у солдат заклинило пулемёт, когда в поле зрения оказались тысячи слоняющихся без дела пернатых.
К войне привлекали разных людей. Например, водители грузовиков должны были направить эму в сторону солдат, но птицы бежали со скоростью до 90 километров в час по неровной местности. В результате одной из таких погонь один автомобиль разбился.
Через 45 дней после начала кампании солдаты убили всего около 2500 эму — малую часть популяции, — и фермерам от этого не стало лучше. Вскоре после этого зазвучали призывы к гуманному обращению с животными, и правительство прекратило операцию. Эму одержали победу.
Выжившие в глубинке
Война с эму стала не просто свидетельством военной глупости, но и подчеркнула невероятную живучесть этих птиц.
Хотя чаще всего эму кормятся в одиночку или небольшими семейными группами, засуха может объединять их в большие стаи, превращая их обычно одиночные странствия в массовые перемещения по сельской местности. Некоторые ученые называют этих птиц не мигрирующими, а кочующими. Их перемещения непредсказуемы и могут происходить в любом направлении.
Эму — не просто выжившие птицы. Будучи всеядными, они играют важную экологическую роль, распространяя семена на огромные расстояния и тем самым помогая восстанавливать растительность по всей Австралии.
Хотя исследования выявили в навозе эму десятки видов растений, эти птицы играют ключевую роль в распространении квандонга — выносливого местного персика.
Австралийский символ
Помимо своей экологической роли, эму имеют большое культурное значение. Эти птицы часто олицетворяют стойкость, силу и глубокую связь народов Австралии с землей.
В некоторых историях эму — это дух-творец, управляющий миром природы, а в других он предстает в виде небесной фигуры на Млечном Пути. Связь птиц с Австралией настолько глубока, что они изображены на гербе страны, монете в 50 центов и даже логотипах спортивных команд.
Война, возможно, и закончилась неудачей, но она сделала этих птиц символами выживания и приспособляемости. С 1999 года популяция эму находится под защитой австралийского природоохранного законодательства, и их численность остается высокой — более 600 тысяч диких пернатых населяют континент.
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