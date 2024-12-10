Причудливая война: как Австралия боролась с эму

Хотя чаще всего эму кормятся в одиночку или небольшими семейными группами, засуха может объединять их в большие стаи, превращая их обычно одиночные странствия в массовые перемещения по сельской местности. Некоторые ученые называют этих птиц не мигрирующими, а кочующими. Их перемещения непредсказуемы и могут происходить в любом направлении.