Причины атеросклероза. Холестерин не болит

Проблема в другом: в низкой информированности как врачей, так и пациентов о том, что он является причиной атеросклероза и его надо определить хотя бы раз в жизни. А еще в том, что в большинстве даже очень неплохих клиник он не входит в набор для экспресс-обследования (check-up) организма. Надо заказывать отдельно. В то же время только за прошлый год и только в нашей клинике при обследовании 30 тыс. человек на липопротеин (а) было выявлено 8 тыс. случаев его высокого уровня.