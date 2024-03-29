Причины атеросклероза. Холестерин не болит

Заболевания сердца и сосудов продолжают лидировать среди причин смертности россиян. Почему так происходит и как этого избежать, объясняет научный руководитель Клинико-дигностического центра МЕДСИ на Белорусской, председатель Ученого Совета МЕДСИ, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Александрович Коновалов.
Коварная болезнь
Сергей Осипов, aif.ru: — Геннадий Александрович, насколько распространены у нас сердечно-сосудистые заболевания? Какова их доля в структуре смертности?
Геннадий Коновалов: — В России это основная причина смертности трудоспособного населения обоих полов в возрасте от 30 до 60 лет. В 2021 году на их долю пришлось примерно 40% от всех случаев. Самое опасное заболевание в этой группе — ишемическая болезнь сердца, из-за которой происходит каждая пятая смерть в России.
— Отчего такая напасть возникает?
— Основной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз. Из-за него у людей случаются инфаркты, инсульты и другие неприятности. Он же, в свою очередь, возникает из-за отложения в сосудах «плохого» холестерина, что затрудняет кровоток, вызывает закупорку сосудов. Бляшки могут расти, приводить к образованию тромбов. Тромбы могут отрываться и попадать куда не надо: если в мозг — это инсульт, если в сердце — инфаркт.
Кто такие липиды?
— Почему человечество до сих пор не может победить атеросклероз?
— Есть несколько причин. Одна из основных: холестерин, к сожалению, не болит. Человек долгое время может не догадываться, что из-за этого коварного заболевания у него закрываются сосуды сердца, мозга, рук, ног и других органов. По статистике у каждого второго жителя России имеется то или иное нарушение липидного обмена.
— Поясните, пожалуйста, для наших читателей, что это такое.
— В крови холестерин находится в комплексах с другими жировыми и белковыми молекулами. Их называют липопротеинами, а процесс переноса холестерина в различные части организма — липидным обменом.
Липопротеинов много, около 80. Есть мужские, женские и прочие, но самые неприятные из них — липопротеины низкой плотности и липопротеин (а). Их избыток в организме и вызывает атеросклероз. Остальные могут быть даже полезны, поскольку используются организмом для создания клеточных мембран, гормонов
Про липопротеины низкой плотности мы знаем довольно много: как снижать их уровень, чем лечить (например, применением статинов). Про липопротеин (а) известно меньше, хотя в нашей стране этой проблемой начали заниматься примерно 40 лет назад. Он тоже вызывает тромбозы, инфаркты и инсульты, вот только диагностируется у нас около 1% от должного уровня.
Да и для снижения его уровня пока что нет эффективных лекарственных средств, хотя во многих странах над этим работают. Это очень «злой» липопротеин.
Однако против него хорошо помогают немедикаментозные методики, например метод иммуносорбции липопротеина (а). По сути это процедура, в ходе которой кровь пациента протекает через специальные фильтры, которые адресно удаляют из плазмы только «плохой» холестерин. За час работы такая установка способна избавить человека от 10 граммов сухого вещества холестерина, а после окончания процедуры снизить уровень «плохого» холестерина на 80%. «Хороший» холестерин при этом возвращается в организм.
Окончательный диагноз
— Кто находится в группе риска по атеросклерозу?
— Люди с очень высоким уровнем холестерина, которые заработали его из-за неправильного образа жизни, а также больные сахарным диабетом. Вторая группа риска — те, которым нарушения липидного обмена передались по наследству.
Сначала о первой группе — с ней все более или менее просто. Необходимо устранить первопричину повышения холестерина: сесть на диету, бросить курить, заняться спортом или хотя бы физкультурой… Короче говоря, вести правильный образ жизни, как это ни банально.
А вот со второй группой дела обстоят куда хуже. В самом неприятном случае дефектный ген достался ребенку сразу от обоих родителей. Такие дети зачастую умирают от инфаркта или инсульта, не дожив до 10 лет. Но это редкие случаи — примерно 1 на миллион.
Если же «виноват» только один из родителей, проблемы у детей (обычно в виде ишемической болезни сердца) возникают где-то к 20−30 годам. Распространенность этой патологии значительно выше — 1 случай на 160 человек. Если диагноз не поставлен вовремя, продолжительность жизни таких людей снижается в среднем на 20−30 лет.
— А если вовремя?
— Если диагноз поставлен правильно и вовремя, все не так уж плохо, перспективы прожить достаточно долгую жизнь есть. Тут, однако, необходимо слегка «отмотать пленку» и вспомнить про злосчастный липопротеин (а), который встречается в России у каждого 6-го и также вызывает инфаркты и инсульты. Как раз он в значительной степени работает против людей с генетически обусловленным атеросклерозом.
— Но вы сказали, что его редко диагностируют…
— В принципе, анализ на его содержание не так уж и дорог. В любой крупной лабораторной сети он вместе с забором крови стоит порядка 1500 рублей.
Проблема в другом: в низкой информированности как врачей, так и пациентов о том, что он является причиной атеросклероза и его надо определить хотя бы раз в жизни. А еще в том, что в большинстве даже очень неплохих клиник он не входит в набор для экспресс-обследования (check-up) организма. Надо заказывать отдельно. В то же время только за прошлый год и только в нашей клинике при обследовании 30 тыс. человек на липопротеин (а) было выявлено 8 тыс. случаев его высокого уровня.
«Плохой» и «хороший» алкоголь
— Как связан атеросклероз с такими вредными привычками, как курение и употребление алкоголя?
— Курение при атеросклерозе — однозначное зло! Впрочем, не только при нем.
С алкоголем все сложнее. То есть, если атеросклероз сочетается, допустим, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или с сахарным диабетом, то — категорически нет! Но если человек, помимо атеросклероза, ничем не болен, фужер сухого вина за ужином ему не повредит.
Дело в том, что умеренные дозы спиртного повышают содержание в организме «хорошего» холестерина. В этом случае алкоголь можно отчасти считать невредным. Естественно, как при применении любого лекарства, ни в коем случае нельзя допускать передозировки.
Учиться лечить
— Среди ваших многочисленных научных и административных регалий есть и такая: председатель Ученого Совета МЕДСИ. Что это за орган?
— Ученый Совет был образован нами в 2009 году, недавно мы отметили его 15-летие. Это уникальный проект, и вот по какой причине. В наших центрах представлены 35 медицинских специальностей: хирурги, ортопеды, стоматологи, гинекологи, ревматологи, неврологи и многие другие. Работа каждого из них направлена на то, чтобы проводить профилактику или лечить определенного человека, а он, человек, у себя один. Так вот, Ученый Совет был создан для того, чтобы врачи разных специальностей представляли, что происходит «в цехе» у их коллег. Ведь объем медицинской информации огромен, тут дай бог уследить за новостями в своей области здравоохранения. В то же время на регулярно проходящих заседаниях ученого совета лучшие специалисты делятся с коллегами новостями о том, что в их областях знания происходит в стране и в мире. От этого повышается не только общая эрудиция, но и профессиональные знания, что очень важно. Кроме того, идеи как раз чаще возникают на стыке разных специальностей.