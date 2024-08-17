Причиной гибели динозавров назвали прилетевший из-за пределов Юпитера редкий астероид

Минералы, оставшиеся после образования кратера Чикшулуб, указывают на то, что на планету во время мелового периода упал астероид, а не комета. Однако анализ показывает, что он прилетел из-за пределов Солнечной системы, а не из пояса астероидов, расположенной между Марсом и Юпитером. Это открытие указывает на то, что предоставить следующее подобное событие будет сложнее, чем думали ученые.