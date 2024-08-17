Причиной гибели динозавров назвали прилетевший из-за пределов Юпитера редкий астероид

Минералы, оставшиеся после образования кратера Чикшулуб, указывают на то, что на планету во время мелового периода упал астероид, а не комета. Однако анализ показывает, что он прилетел из-за пределов Солнечной системы, а не из пояса астероидов, расположенной между Марсом и Юпитером. Это открытие указывает на то, что предоставить следующее подобное событие будет сложнее, чем думали ученые.
Во время жизни на Земле динозавров ящеры не видели кометы в своем небе. Когда впервые появились доказательства того, что гибель динозавров, не относящихся к птицам, была вызвана столкновением из космоса, никто не знал, какой тип объекта был причиной этого. Многие считали, что это была комета. Такая точка зрения подтвердилась наблюдениями за столкновением кометы Шумейкеров-Леви 9 с Юпитером.
Но ученые давно спорят о том, что столкновения с кометами трудно предсказать более чем на несколько месяцев вперед. По словам астрономов, проще подготовиться к столкновению с астероидом.
Ученый Марио Фишер-Гедде из Кёльнского университета с коллегами исследовали соотношение изотопов в образцах рутения, одного из редких металлов в земной коре, который в основном содержится в ядре, а также встречается в космических породах.
«Рутений содержит необычно большое количество семи стабильных изотопов, что дает множество возможностей для изменения их относительного содержания, — сообщает Марио Фишер-Гедде. — Соотношения пяти из этих изотопов совпадают на границе мела и палеогена в пяти местах по всей Европе в пределах погрешностей измерений».
Для сравнения исследователи проанализировали соотношение метеоритов и рутения, выделившихся при образовании пяти других крупных кратеров за последние 541 миллион лет. Также были сопоставлены соотношения изотопов рутения, выброшенного вулканами более 3,2−3,5 миллиарда лет.
Поясним: такие астероиды сформировались во внешней части Солнечной системы за орбитой Юпитера. Хотя кометы также образуются на таких расстояниях, метеориты имеют совсем другое соотношение рутения.
Такой астероид может лететь в сторону Земли с такого расстояния, где ученые вряд ли его заметят, и ударит по планете, когда подойдет к ней на расстоянии нескольких месяцев или лет.
«Астероиды S-типа с гораздо большей вероятностью предоставят нам множество возможностей для уклонения. Следовательно, обнадеживает тот факт, что большинство крупных столкновений, произошедших после того, как Солнечная система сформировалась, произошли именно от них», — объясняют астрономы.
В одном из недавних исследований полученные учеными результаты показали, что наиболее вероятным объектом столкновения с Землей может стать комета, а газы, выделяющиеся Солнцем, могут помочь обнаружить приближение космического тела.