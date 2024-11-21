Причиной сахарного диабета оказалось не ожирение

Ученые в течение долгого времени считали, что диабет возникает из-за ожирения, так как при этой болезни нарушается передача сигналов инсулина в печени и жировых клетках. Но появилась гипотеза о том, что переедание провоцирует гипергликемию другим образом. Оно усиливает активность симпатической нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Также повышается уровень норадреналина (гормона стресса) и эпинефрина, которые противодействуют работе инсулина даже в том случае, если его сигнальная система работает корректно.