Причиной сахарного диабета оказалось не ожирение

Наверное, вы замечали, что у многих людей с лишним весом нет диабета, а у людей с нормальным — есть. Оказалось, что все дело не в ожирении, а стрессе. Это выяснили ученые из Университета Ратгерса В США. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.
Ученые в течение долгого времени считали, что диабет возникает из-за ожирения, так как при этой болезни нарушается передача сигналов инсулина в печени и жировых клетках. Но появилась гипотеза о том, что переедание провоцирует гипергликемию другим образом. Оно усиливает активность симпатической нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Также повышается уровень норадреналина (гормона стресса) и эпинефрина, которые противодействуют работе инсулина даже в том случае, если его сигнальная система работает корректно.
Чтобы понять, как избыточная выработка гормонов влияет на уровень сахара, ученые вывели новый тип генетически модифицированных мышей. Они не могли вырабатывать катехоламины (гормоны стресса) за пределами своего мозга и центральной нервной системы.
Ученые кормили этих мышей диетой с высоким содержанием жиров и сахара. Именно такое меню может привести к ожирению, однако у них, в отличие от обычных мышей с избыточным весом, не развивалось это заболевание, хотя масса тела увеличивалась.
Авторы работы подчеркнули, что различные виды стресса могут повлиять на возникновение диабета и усиливать метаболический стресс, связанный с ожирением.
По словам ученых, открытие может помочь понять, почему у одних людей развивается диабет, а у других — нет, и почему стресс является причиной возникновения диабета даже при незначительном увеличении веса. Помимо прочего, результаты работы могут положительно повлиять на разработку новых путей терапии, направленных на снижение гормональной активности и предотвращение метаболических нарушений.
Ранее ученые создали алгоритм для более точного прогноза уровня глюкозы у диабетиков.