Причастие в православной церкви

Для православного христианина очень важно регулярно причащаться. Во время этого таинства человек принимает в себя самого Господа Иисуса Христа, с благодарностью вспоминая страдания, которые Он претерпел, чтобы спасти людей. Но вокруг причастия существует много мифов и суеверий. Одни считают, что приступать к таинству нужно как можно реже, другие полагают, что недостойны, а третьи просто боятся сделать что-то неправильно. Но к Святому причастию в православной церкви может приходить любой верующий крещеный человек. Мы спросили у протоиерея Георгия Зарецкого, настоятеля храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в городе Вологде, духовного наставника Вологодской духовной семинарии, что нужно знать о таинстве и как правильно к нему подготовиться.
Что такое причастие: суть таинства
Причастие — это таинство соединения с Богом. Под видом белого хлеба и красного вина христиане принимают в себя самого Господа Иисуса Христа, его пречистое тело и кровь.
Причастие совершается на самом главном христианском богослужении — Божественной литургии. Иногда используют греческое слово «Евхаристия», что значит «благодарение». Участие в этом важном таинстве и соединение со своим творцом — свидетельство благодарности Богу за его жертву и спасение человека.
Причастие совершается в воспоминание о смерти Спасителя на кресте, а также о Тайной вечере. Согласно тексту Евангелия, Иисус Христос собрал учеников в горнице, омыл им ноги и вместе с ними сел за стол, чтобы встретить праздник ветхозаветной Пасхи. В конце трапезы Он разломил хлеб и сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Потом взял чашу с вином, благословил и предложил ученикам со словами: «Пейте от нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (1).
Таким образом Господь рассказал и о своих грядущих страданиях, и смерти на кресте. Это была великая жертва, которую Он принес за грехи всех людей, чтобы те получили возможность вечной жизни. Вспоминая об этом, христиане приступают к таинству причастия уже более двух тысяч лет.
Зачем нужно причащаться
«Благодаря причащению мы очищаемся от всякой душевной нечистоты и получаем готовность и ревность к добру: честная кровь Христа не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более горячими в духе», — говорил святой Кирилл Александрийский.
Православные христиане верят, что, причащаясь тела и крови Господних, они принимают в себя частицу самого Бога, который очищает их душу и укрепляет тело. Через причастие человек соединяется с Христом, который принес себя в жертву за грехи людей.
Важно понимать, что причастие — не магическое действие, которое сделает человека счастливее, подарит здоровье или благосостояние. Это возможность соединиться с Господом, будучи на земле, проявить свою любовь и благодарность Ему.
Протоиерей Георгий Зарецкий уточняет:
— Некоторые люди утилизируют причастие под какие-то свои земные нужды. Мотивы, с которыми приходят к таинству — чтобы не болеть, чтобы все хорошо было, проблемы разрешились. Но это совсем не тот аргумент. Понятно, что скорби часто побуждают приступить к таинствам, но это не лекарство от проблем и болезней в земной жизни. Это прежде всего соединение с Господом. Какие-то проблемы, наверное, решатся, какие-то — останутся. Но будучи грешным человеком в месте плача и изгнания, как называли Святые Отцы нашу земную жизнь, будучи поврежденным грехом, рассчитывать на постоянную радость не стоит. Я надеюсь, что читатели этой статьи, причащаясь, будут просить Бога, чтобы какие-то скорби и болезни, которые тяжело нести, Он снял с них, но какие-то, которые полезны, пусть останутся. Потому что они помогут наследовать жизнь вечную. Христос пришел для того, чтобы мы поняли: эта жизнь готовит нас к жизни вечной, блаженной. И глядя на Христа Распятого, человек должен понимать, что христианство и Евхаристическая Чаша — это не о земном, а о вечном.
Как правильно подготовиться к причастию взрослому и ребенку
Таинство причастия требует подготовки. Она бывает разной, зависит от степени воцерковленности, возраста, физического и духовного состояния человека. Если вы приступаете к таинству впервые или после долгого перерыва, посоветуйтесь со священником, как лучше подготовиться конкретно вам в вашей ситуации. Мы же дадим обобщенные рекомендации.
1. Соблюдайте пост
Перед причастием некоторое время необходимо воздержание. Это касается и еды, и развлечений, и физической близости между супругами. Пост обычно длится три дня. Вот в чем он состоит:
воздержание от мяса, молочных продуктов, яиц;
воздержание от алкоголя;
если человек курит — хотя бы в течение одного дня следует постараться оставить эту привычку;
нужно избегать шумных развлечений, походов в клубы и рестораны;
недопустима супружеская близость в ночь перед причастием.
Обратим внимание, что пост как воздержание от определенной пищи соблюдают только физически здоровые взрослые люди, которые не находятся в сложных или экстремальных ситуациях (например, в путешествии или в зоне боевых действий). Дети до семи лет, беременные и кормящие женщины, люди с заболеваниями освобождаются от поста.
2. Читайте молитвы
Подготовка к Святому причастию заключается и в особом режиме молитвы. Верующие просят Бога, чтобы предстоящее таинство было им не в осуждение, а в жизнь вечную, то есть чтобы оно пошло на пользу душе и телу.
Есть специальное молитвенное правило для тех, кто готовится к причастию. Оно достаточно объемное: если вы только начинаете ходить в храм, плохо понимаете церковнославянский текст или в силу возраста, самочувствия, обстоятельств не можете прочитать его полностью, проконсультируйтесь со священником заранее, как лучше поступить.
3. Исповедуйтесь перед причастием
В Русской православной церкви есть традиция предварять причастие исповедью. Это тоже христианское таинство. Оно заключается в назывании своих дурных поступков, мыслей и чувств — грехов Богу в присутствии священника.
Исповедоваться можно на вечерней службе накануне Божественной литургии, на которой вы собрались причащаться, или же перед службой. Иногда, например накануне больших церковных праздников (Рождества Христова и Пасхи), священники благословляют прихожан исповедоваться за несколько дней до причастия или же вообще допускают к Чаше без исповеди.
4. Помиритесь с теми, кого обидели и кто обидел вас
Если человек приступает к причастию в раздражении, гневе, злопамятстве, таинство не пойдет ему на пользу, более того: может навредить. Важно помириться с теми, с кем вы в ссоре, попросить прощения, искренне простить тех, кто обидел вас. Если это по какой-то причине невозможно, вы не можете справиться со своими чувствами или завершить конфликт, отложите таинство.
5. Спланируйте заранее день причастия
Важно, чтобы день, когда человек принимает в себя Бога, прошел мирно и плодотворно. Постарайтесь не планировать много дел, чтобы не суетиться и провести время в спокойствии. В остаток дня лучше не посещать шумных мест. Если получится, побудьте с семьей, почитайте Священное Писание, помолитесь или помогите тем, кто в этом нуждается.
Как проходит причащение в церкви
Таинство причастия в храме совершается на Божественной литургии. Желающим к нему приступить нужно прийти к началу службы. Ее название «литургия» переводится как «общее дело», и причастие — итог, венец совместной молитвы, благодарения Богу.
Вот как происходит причащение:
1. Желающие приступить к таинству встают в очередь в правой передней части храма. По традиции вперед пропускают детей, в некоторых храмах после них идут мужчины, а уже потом женщины.
2. Прихожане слушают молитвы к причащению, пока в алтаре причащаются священнослужители.
3. Когда открываются Царские врата (центральные двери в алтаре), священник выходит с Чашей и провозглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите!». Прихожане делают земной поклон.
4. Звучат молитвы ко Святому причащению. Люди складывают руки крестом на груди — правая поверх левой.
5. Хор начинает петь: «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите», а причастники по очереди подходят к священнику.
6. Священник вкладывает каждому в рот лжицу (ложку) с частицей причастия. Нужно проглотить ее и поцеловать нижний край чаши.
7. После причастия люди подходят к специальному столику. На нем находится теплота — теплое питье, которым запивают частичку причастия. Также работник храма дает кусок просфоры — освященного хлеба.
8. Причастникам не следует сразу уходить из храма. Нужно дождаться конца службы, поцеловать крест и поблагодарить Бога за свое участие в таинстве.
9. Важно послушать после службы благодарственные молитвы о причащении либо же прочитать их самостоятельно: они есть в любом молитвослове.
Как правильно подходить к Чаше
Приступать к причастию нужно с благоговением: внутренним трепетом, почтением к святыне. В этот момент постарайтесь оставить все мысли о насущных проблемах и сосредоточиться на жизни собственной души, благодарности к Господу.
Подходя к Чаше со Святыми Дарами, не следует отвлекаться на разговоры, сообщения и звонки (отключите телефон, когда входите в храм). Если не было возможности примириться с кем-то, кто вас обидел, постарайтесь внутренне простить ему все, что он вам сделал.
Молитвы перед причастием
Церковью установлен порядок чтения молитв перед Святым причастием. Взрослые воцерковленные люди читают их полностью, обычно накануне таинства. Если вам по какой-то причине сложно выполнить правило полностью, посоветуйтесь со священником.
Вот что читают православные христиане перед причастием самостоятельно:
канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу;
канон молебный ко Пресвятой Богородице;
канон Ангелу-Хранителю;
Последование ко Святому Причащению (в него входит канон и 12 молитв).
Чтение молитв перед причастием займет порядка двух часов. Можно прочитать все за один раз или по частям: например, после каждого канона делать перерывы.
Как часто нужно причащаться
Универсального ответа на этот вопрос нет, из-за чего можно впасть в крайности. Протоиерей Георгий Зарецкий поясняет:
— Тут есть две крайности. Первая — это когда душа попросит. Надежда на то, что позывы души будут критерием истины, неверны: должны быть более прочные фундаментальные критерии. Вторая крайность — причащаться как можно чаще. В принципе, это правильно, но когда человек живет вне богослужебной храмовой жизни в таких ритмах, что не может себе позволить часто причащаться, конфликт мечты и реальности может сильно ему навредить. Поэтому причащаться нужно сообразно образу жизни, который человек ведет. И решить этот вопрос лучше со священником по той причине, что перед причастием необходимо исповедоваться. Задайте этот вопрос священнику, спросите, как часто он посоветует причащаться. Ну, а вообще мера, на которую можно ориентироваться, — один раз в месяц или в три-четыре недели. Минимум — это, наверное, один раз в многодневный пост, четыре раза в год.
В какой день можно причаститься
Таинство совершается на каждой Божественной литургии. Нужно посмотреть расписание служб в конкретном храме (часто оно публикуется на сайте храма или на его странице в социальных сетях) и выбрать день, который вы можете освободить для таинства.
Воцерковленные люди часто причащаются в воскресные дни и большие церковные праздники, а также в именины — день памяти своего святого небесного покровителя.
Что можно и нельзя делать после причастия
Как уже говорилось выше, день Святого причастия следует провести особым образом. Собрали в таблицу, что можно и нельзя делать после таинства.
|Разрешено
|Запрещено
|Молиться
|Пьянствовать
|Читать Священное Писание, духовную литературу
|Сквернословить
|Заниматься домашними делами, гулять, проводить время с близкими
|Ссориться с близкими
В целом день после причастия можно проводить обычным, привычным для вас образом. Главное — хранить мир в собственной душе.
Рекомендации причащающемуся в первый раз
Приступать к таинству причастия впервые всегда волнительно. Многие боятся сделать что-то неправильно. Собрали самые важные советы для тех, кто никогда раньше не причащался.
1. Осознайте, что причастие — не средство к обретению благополучия и не защита от несчастий. Это принятие в себя самого Бога, способ соединиться с ним, приблизить душу к спасению.
2. Выберите день, который вы сможете освободить для посещения службы. Спланируйте время, которое вы потратите на чтение молитвенного правила.
3. Перед таинством нужно соблюдать пост. Обычно он длится три дня, но если это вам не по силам, попросите совета у священника.
4. Накануне причастия нужно исповедоваться в своих грехах в храме.
5. В день причастия придите к началу службы. С 12 ночи нельзя есть и пить.
6. Постарайтесь на литургии сосредоточиться на молитве. Поблагодарите Господа за все его милости, помолитесь за близких.
7. После причастия не забудьте подойти к столику с запивкой, выпить теплоту и съесть кусочек просфоры.
8. Не уходите из храма сразу после таинства: дождитесь конца службы.
9. Выслушайте благодарственные молитвы или прочитайте их самостоятельно.
Советы священника
Протоиерей Георгий Зарецкий поделился важными мыслями по поводу таинства причастия:
— Когда человек приходит в церковь, чаще всего у него возникают вопросы по поводу двух таинств — крещения и причастия. И наиболее сакраментальное и сложное для понимания, это, конечно, таинство причастия. Для чего оно необходимо? Сложно объяснить с ходу. Если человек приходит с вопросом «Зачем нужно дышать?» или «Для чего нужна вода?», то как-то удивляешься: все это нужно для жизни. Вероятнее всего, если у человека в этот момент спросить об актуальности причастия, он вряд ли скажет, что это жизненно необходимая потребность. Но это соединение человека с Богом, прививка вечности к человеку и человека к вечности. Это открытие для человека Небесного Царства. Сам Христос сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (3). А это и есть причастность человека к Богу: не просто в душе, в каком-то абстрактном переживании, а именно в виде телесно-душевной причастности. И для этого необходимо некое вещество, потому что человек — не просто дух, не просто душа, это еще и тело. И под видом хлеба и вина человек принимает пречистое тело Господа и Бога нашего Иисуса Христа и соединяется с Богом, с вечностью.
Отец Георгий также пояснил, в каких случаях нельзя причащаться:
— Не приступают к таинству причастия люди некрещеные. Потому что сначала человек принимает таинство крещения и входит в церковь, а потом для него открывается доступ к самому главному таинству, которое и делает нас церковью, телом Христовым. Недопустимо причащаться в состоянии злобы, гнева, желания отомстить. Сначала нужно примириться с тем, кто тебя опечалил. Нельзя причащаться в состоянии нераскаянности, то есть если человек считает, что какие-то поступки греховные, которые он совершил, ими не являются. Запрещается причащаться в состоянии женской нечистоты. Это правило отражено у святых Дионисия Александрийского и Тимофея Александрийского. Исключение делается в случае смертельной опасности, либо когда это хроническое заболевание. И еще отдельный случай — блудное сожительство или, как иногда говорят, гражданский брак, не оформленный в ЗАГСе. Исключение может быть сделано только для той половины в браке, которая хотела бы зарегистрировать брак. Но с такими деликатными вопросами уже нужно подходить к священнику.
Вопросы и ответы
Вместе с отцом Георгием мы подготовили ответы на самые популярные вопросы о Святом причастии.
Чем причастие взрослого отличается от причастия ребенка?
— По последствиям ничем: и взрослый, и ребенок во время причастия приобщаются Богу, становятся причастными вечности. Но есть технический момент: ребенка примерно до трех лет не причащают частично и в силу отсутствия зубов и потому, что он может поперхнуться. Поэтому ребенок причащается кровью Христа, а взрослый — и телом. Но это не значит, что ребенок как-то неполноценно причастился: полнота Божества пребывает и в крови, и в теле Христовых. Нужно просто со страхом Божиим, верою и любовью приступать.
Обязательно ли исповедоваться перед причастием?
— Исповедь перед причастием необходима. У нас есть документ, он называется «Об участии верных в Евхаристии» (2), и там как раз говорится, что исповедь обязательна. Но для тех прихожан, которых священник хорошо знает и которые регулярно ходят в храм, можно делать исключения. Например, на Страстной неделе, на Светлой, в какие-то дни, когда много богослужений, можно исповедоваться один раз, а причаститься несколько. Но это уже для тех, кто живет богослужебной жизнью и понимает, что происходит.
Можно ли причащаться дома?
— Да, дома причащаться можно человеку болеющему, тому, кто ограничен в своих функциональных возможностях по присутствию в храме за богослужением. По последствиям, опять же, это одно и то же причастие. Но по восприятию человеком, конечно, будет отличаться. Потому что в храме совершается особое богослужение, которое с вечера начинается, и по времени это более протяженно, и по наполненности песнопениями, по ритуальной стороне производит более сильное впечатление. Для домашнего причастия существует краткий чин, он нужен для людей, которые не могут прийти в храм. Но если есть возможность как-то мобилизоваться, попросить близких, чтобы привезли в церковь, лучше это сделать. Человек гораздо больше получит по внутренним переживаниям, чем дома. Но при этом отмечу: лучше причаститься дома, чем не причащаться вообще.
Должны ли причащаться дети?
— Дети, конечно, должны причащаться. И в Писании сам Господь говорит: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (1). Отчасти это сказано в аллегорическом смысле, но и в буквальном тоже. Дети никогда не отвергались Богом, хотя, может быть, какие-то тайны богословские от них скрыты. Более того: опыт детского причастия многим людям в жизни помогает в формировании и отстаивании их убеждений, принципов и ценностей в понимании, как жить. И причастие, которое эти люди в детстве приняли в себя, не пройдет бесследно.
Список источников
1. Новый Завет: Евангелие от Матфея. Официальный сайт Московского Патриархата.
2. Об участии верных в Евхаристии. Официальный сайт Московского Патриархата. 2015.
3. Новый Завет: Евангелие от Иоанна. Официальный сайт Московского Патриархата.
4. Новый Завет: Евангелие от Марка. Официальный сайт Московского Патриархата.
5. Гумеров П. Таинство причащения. Часть 5. Святые отцы о таинстве причащения. Православие.ru. 2009.
6. Максимов Ю. Правда о практике частого причащения. Часть 2. Православие.ru. 2008.
Эксперт: протоиерей Георгий Зарецкий, настоятель храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в городе Вологде, духовный наставник Вологодской духовной семинарии