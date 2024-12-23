Причастие в православной церкви

— Некоторые люди утилизируют причастие под какие-то свои земные нужды. Мотивы, с которыми приходят к таинству — чтобы не болеть, чтобы все хорошо было, проблемы разрешились. Но это совсем не тот аргумент. Понятно, что скорби часто побуждают приступить к таинствам, но это не лекарство от проблем и болезней в земной жизни. Это прежде всего соединение с Господом. Какие-то проблемы, наверное, решатся, какие-то — останутся. Но будучи грешным человеком в месте плача и изгнания, как называли Святые Отцы нашу земную жизнь, будучи поврежденным грехом, рассчитывать на постоянную радость не стоит. Я надеюсь, что читатели этой статьи, причащаясь, будут просить Бога, чтобы какие-то скорби и болезни, которые тяжело нести, Он снял с них, но какие-то, которые полезны, пусть останутся. Потому что они помогут наследовать жизнь вечную. Христос пришел для того, чтобы мы поняли: эта жизнь готовит нас к жизни вечной, блаженной. И глядя на Христа Распятого, человек должен понимать, что христианство и Евхаристическая Чаша — это не о земном, а о вечном.