Почему турецкие власти поддерживают напавших на «Крокус сити холл»

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» были завербованы с помощью чатов в мессенджере Telegram. Также стало известно, что террористы проходили обучение за пределами России.
— Для координации деятельности между участниками террористической организации «Вилаят Хорасан»* и ее руководителями, обеспечения жильем на территории Турецкой Республики, где участники террористической организации проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности, — цитирует ТАСС материалы уголовного дела.
По данным РИА «Новости», после нападения на «Крокус сити холл» преступники получили не менее 135 тысяч рублей для побега из России. Сами они рассказывали, что в Брянской области, где их задержали, ждала группа, которая должна была их вывезти на Украину. В Киеве им должны были выплатить еще по миллиону рублей.
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов напомнил, что еще в 90-е годы в Турции находились террористы, совершившие теракты в России. Кроме этого, турецкие власти поддерживают неоосманизм и пантюркизм.
— Второй предусматривает работу над увеличением своего влияния, а также над созданием инструментов по дестабилизации, в том числе на пространстве бывших постсоветских республик и особенно в Средней Азии. В принципе, все среднеазиатские республики, за исключением Таджикистана, рассматриваются ныне Анкарой как неотъемлемая часть тюркского мира, поэтому с любыми террористическими объединениями, которые там появляются либо которые появляются не без помощи западных спецслужб, в том числе турецких, проводится работа, — объяснил Семибратов.
В данный момент Турция выполняет задачи по ослаблению России. По словам собеседника ВФокусе Mail, Анкара плотно работала с крымско-татарскими организациями, когда Крым находился в составе Украины.
— Турция по линии спецслужб работает против нас достаточно давно. Это не является каким-то большим секретом. И террористы с точки зрения российского законодательства на территории Турецкой Республики не без помощи западных спецслужб, в первую очередь британских, могут чувствовать себя максимально комфортно, — отметил эксперт.
* Входит в группировку «Исламское государство», ее деятельность запрещена в РФ.