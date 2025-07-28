Почему турецкие власти поддерживают напавших на «Крокус сити холл»

— Второй предусматривает работу над увеличением своего влияния, а также над созданием инструментов по дестабилизации, в том числе на пространстве бывших постсоветских республик и особенно в Средней Азии. В принципе, все среднеазиатские республики, за исключением Таджикистана, рассматриваются ныне Анкарой как неотъемлемая часть тюркского мира, поэтому с любыми террористическими объединениями, которые там появляются либо которые появляются не без помощи западных спецслужб, в том числе турецких, проводится работа, — объяснил Семибратов.