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Прибалтийская модель: к чему готовится Баку после обострения отношений с Россией

Баку продолжает координировать политическую атаку на Москву, российские дипломаты так и не получили доступа к журналистам, задержанным в Азербайджане, сколько всего русскоязычных изданий в республике. Как события могут развиваться дальше —специально для ВФокусе рассказал историк и политолог Евгений Семибратов.

Ждали повода

Кандидат исторических наук, политолог Евгений Семибогатов считает текущий кризис искусственно созданным конфликтом, формальным предлогом для которого стала защита азербайджанским руководством людей, обвиняемых российскими правоохранителями в убийстве, совершенном в 2001 году. По его словам, еще несколько дней назад было сложно представить, что Баку настолько открыто выступит в защиту обвиняемых в России в тяжких преступлениях.

«Речь идет о лицах азербайджанской национальности, но все участники дела, включая потерпевшего, являются гражданами Российской Федерации. Это полностью внутреннее дело России», — подчеркнул эксперт в беседе с ВФокусе Mail.

Семибогатов отмечает системность антироссийских мер: закон о закрытии русскоязычных школ, притеснения азербайджанского филиала агентства Sputnik и так далее.

«Все выглядит как заранее подготовленный сценарий, который сейчас отрабатывается», — резюмирует аналитик.

Согласно открытым данным, в Азербайджане функционирует около 70 русскоязычных изданий из более чем 5000 официально зарегистрированных СМИ. Несмотря на относительно небольшую долю, эти медиа остаются важным источником информации как для этнических русских, так и для значительной части азербайджанцев, владеющих русским языком.

Инцидент со Sputnik может стать переломным моментом для всей русскоязычной медиасферы республики, полагает эксперт. Задержание журналистов международного агентства создает опасный прецедент и сигнализирует о возможном начале системного давления на российские и пророссийские СМИ.

Наиболее уязвимыми оказываются независимые русскоязычные издания, которые и без того работают в условиях строгого государственного регулирования. Эскалация российско-азербайджанского конфликта грозит им дополнительными ограничениями и может кардинально изменить информационный ландшафт страны, лишив русскоязычную аудиторию привычных источников новостей.

Прибалтийская модель русофобии

Эксперт проводит параллели с событиями 2014 года на Украине, но считает азербайджанскую модель еще более радикальной: «Уровень русофобии, демонстрируемый властями Баку, больше напоминает Литву, Латвию и Эстонию», считает он.

По его мнению, Россия переживает в отношениях с Азербайджаном «свой 2014 год», когда союзник превращается в противника буквально на глазах — всего за несколько месяцев.

Корни конфликта Семибогатов видит в многолетней пропагандистской работе. С момента окончания активной фазы конфликтов в Нагорном Карабахе в 2020 году азербайджанская государственная пропаганда встала на путь критики всего российского. По его мнению, общественное мнение в Азербайджане было подготовлено к подобным поворотам.

Полного разрыва дипотношений Семибогатов пока не прогнозирует, но считает неизбежным кардинальное сокращение представительств. Посольства могут быть урезаны до технического минимума — нескольких сотрудников, способных поддерживать лишь базовые функции. «Отношения максимально схлопываются не по нашей инициативе, а по инициативе азербайджанских соседей. Все к этому идет», — констатирует эксперт.

Политолог подчеркивает: нынешний конфликт — результат долгосрочной стратегии, а не спонтанная реакция. Это делает перспективы урегулирования крайне туманными и заставляет готовиться к длительному противостоянию с бывшим союзником.


Дарья Баева