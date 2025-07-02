Прибалтийская модель: к чему готовится Баку после обострения отношений с Россией

Кандидат исторических наук, политолог Евгений Семибогатов считает текущий кризис искусственно созданным конфликтом, формальным предлогом для которого стала защита азербайджанским руководством людей, обвиняемых российскими правоохранителями в убийстве, совершенном в 2001 году. По его словам, еще несколько дней назад было сложно представить, что Баку настолько открыто выступит в защиту обвиняемых в России в тяжких преступлениях.