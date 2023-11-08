При свидетелях. Юрист разъяснил, как выселить арендатора из квартиры

Собственник сдает квартиру или дом арендатору, но в какой-то момент последний «теряется»: на звонки не отвечает, оплату за жилье не переводит. Как быть в такой ситуации, aif.ru уточнил у адвоката Александра Щербинина.

Если арендатор оказывается недобросовестным, есть два пути развития событий. В теории, расторгнуть договор найма можно через суд. Но на разбирательства может уйти около полугода. Как только суд признает, что человек действительно снимал жилье и вовремя его не оплачивал, то приставы отправятся исполнять решение суда.

«На практике так почти никто не делает. Чаще всего владельцы звонят арендатору с угрозами, затем приходят в дом, сами освобождают квартиру и меняют замки. Вероятность того, что наниматель жилья пойдет в суд и будет предъявлять претензии о ненадлежащем уведомлении о выселении — минимальная, и риск получить иск практически отсутствует», — говорит адвокат.

Но поступать так юристы категорически не рекомендуют. Во-первых, с арендатором могло произойти несчастье, и ему нужна помощь — такое нечасто, но бывает. А, во-вторых, есть риск попасть под обвинения арендатора. Например, он может заявить, что после внезапного визита хозяина жилья исчезли фамильные ценности или накопленные сбережения.

Поэтому лучше все-таки попытаться выйти с арендатором на связь и любыми законными способами добиться, чтобы встреча проходила совместно на квартире в условленное время. Если арендатор продолжает молчать, и непонятно, что именно произошло с ним, рекомендуется ехать на квартиру с двумя свидетелями и, если это возможно, участковым.

«Нужно тщательно снимать все на видео, лучше с двух разных устройств. Должно быть понятно, остались ли в квартире вещи арендатора, в каком они состоянии, в каком виде находится квартира собственника. Затем на камеру нужно снять весь процесс упаковки вещей арендатора, вывезти их куда-то на хранение и уведомить об этом бывшего постояльца», — говорит эксперт.