При рождении третьего ребенка в Индии будут давать корову

Как сообщило издание India Today, представители властей южного индийского штата Андхра-Прадеш предложили нестандартно поощрять местные семьи за заведение третьего ребенка.
Так, в случае, если на свет появится девочка, предложено выплачивать 50 тысяч рупий (около 51 тысячи рублей). Если же родится мальчик — поощрением родителям станет корова, священное животное для индийцев.
Такое предложение выдвинул депутат от города Визианагарам, пообещав спонсировать данное начинание из собственной зарплаты. Правда, на сколько ее хватит с учетом того, что население только одного штата Андхра-Прадеш в 2025 году насчитывает 53,3 миллиона человек — вопрос открытый.
India Today напоминает, что к принятию шагов для повышения роста населения в стране призывает премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Сообщается, что в этом направлении правительство южноазиатской республики и власти отдельных штатов предпринимают конкретные шаги, включая предоставление оплачиваемого отпуска женщинам по беременности и родам вне зависимости от уже имеющегося количества детей в семье. При том, что в ранее в штате Андхра-Прадеш и других индийских регионах шестимесячный декрет предоставлялся женщинам только при рождении первых двух детей.