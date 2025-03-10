При рождении третьего ребенка в Индии будут давать корову

Сообщается, что в этом направлении правительство южноазиатской республики и власти отдельных штатов предпринимают конкретные шаги, включая предоставление оплачиваемого отпуска женщинам по беременности и родам вне зависимости от уже имеющегося количества детей в семье. При том, что в ранее в штате Андхра-Прадеш и других индийских регионах шестимесячный декрет предоставлялся женщинам только при рождении первых двух детей.