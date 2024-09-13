При падении метеориты покрываются стеклом и кристаллами минералов

«Каменные метеориты многоминеральные, в них содержится чуть ли не вся таблица Менделеева. Но когда хондрит влетает в атмосферу — скорость при этом его может достигать 50 км/с и более — начинается процесс абляции: за счет трения с воздухом происходит среди прочего разогрев поверхности, плавление. Летучие вещества отлетают, а тугоплавкие концентрируются в расплаве. За счет абляции метеорит может терять до 99% своего объема. Например, по разным оценкам, до земли от метеорита Челябинск долетела лишь 0,1 от всего метеорита», — объясняет процесс руководитель лаборатории космической минералогии и материаловедения УрФУ Виктор Гроховский.