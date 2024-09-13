При падении метеориты покрываются стеклом и кристаллами минералов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Физики Уральского федерального университета выяснили, что метеориты при падении на землю покрываются коркой из стекла и кристаллов минералов. Это поможет ученым лучше понять процессы, происходящие с метеоритами при падении, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.
«Физики совместной научной лаборатории УрФУ и Института геологии и геохимии УрО РАН изучили метеориты Озерки и Челябинск и выяснили, что во время падения на Землю на каменных метеоритах образуется кора из стекла, кристаллов минералов и благородных металлов (платиноидов). Как полагают ученые, во время процесса абляции тугоплавкие металлы концентрируются в расплаве и двигаются вместе с этим расплавом вглубь метеорита, а потом застывают в виде коры плавления», — говорится в сообщении.
Механизм формирования коры плавления в метеоритах, с одной стороны, поможет физикам понять и объяснить процессы, которые происходят с метеоритами при падении на Землю, а с другой — может быть полезен металлургам в технологиях обогащения материалов благородными тугоплавкими металлами.
«Каменные метеориты многоминеральные, в них содержится чуть ли не вся таблица Менделеева. Но когда хондрит влетает в атмосферу — скорость при этом его может достигать 50 км/с и более — начинается процесс абляции: за счет трения с воздухом происходит среди прочего разогрев поверхности, плавление. Летучие вещества отлетают, а тугоплавкие концентрируются в расплаве. За счет абляции метеорит может терять до 99% своего объема. Например, по разным оценкам, до земли от метеорита Челябинск долетела лишь 0,1 от всего метеорита», — объясняет процесс руководитель лаборатории космической минералогии и материаловедения УрФУ Виктор Гроховский.
Он отметил, что причина концентрации платиноидов в коре плавления каменных метеоритов пока остается неясной. Ученые полагают, что это происходит вследствие взаимодействия метеорита с атмосферой Земли за счет активности кислорода. «Но нам еще предстоит доказать это экспериментально: для этого на кафедре экспериментальной физики УрФУ есть один из сильнейших плазматронов, который доработали наши коллеги. Они установили спектрограф, который позволяет отслеживать динамику испарения элементов с поверхности метеоритов во время абляции. С помощью этого прибора мы планируем получить серию высокоточных спектральных снимков, что поможет отследить процессы, происходящие на поверхности метеоритов во времени», — добавил Гроховский.
Работу физиков поддержали Минобрнауки России по программе развития «Приоритет-2030» и Российский научный фонд.