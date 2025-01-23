При какой температуре можно не ходить в школу: официальные данные по регионам

Тюменская область. Ветреной считается погода, при которой скорость ветра составляет не менее двух метров в секунду. В младшей школе можно не посещать уроки при −30 ° С без ветра или при −25°С с ветром, в средней — при −35 ° С без ветра или при −30°С с ветром, в старшей — при −40 ° С без ветра или при −35°С с ветром.