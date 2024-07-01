При каких болезнях запрещено есть красную смородину?

Смородина — кладезь витаминов и минералов. В 100 г красной смородины содержится 49% суточной нормы витамина С. Экстракт этих ягод добавляют в лекарственные препараты для лечения авитаминоза и жара во время лихорадки. Люди, употребляющие смородину, меньше подвержены атеросклерозу, потому что витамин Р в ягоде повышает эластичность сосудов и защищает их от ломкости. Витамин Е оказывает омолаживающее действие.
Однако в больших количествах или при определённых заболеваниях смородина может навредить. Диетологи советуют употреблять не более 100 г ягоды в день. Если съесть ягод слишком много, может повыситься кислотность желудочного сока и нарушиться пищеварение.
Употребление красной смородины запрещено при проблемах со здоровьем:
- гепатит А,
- пониженная свертываемость крови,
- язва желудка или двенадцатиперстной кишки,
- обострение гастрита, повышенная кислотность,
- панкреатит,
- аллергия,
- индивидуальная непереносимость.
«Не стоит употреблять смородину в больших количествах по причине возможного возникновения аллергии и диареи. Также кислота, содержащаяся в ягоде, раздражает слизистую пищеварительного тракта, что может привести к осложнениям таких заболеваний, как панкреатит, холецистит, язва желудка. Свежие ягоды не стоит есть на пустой желудок и лучше распределять дневную дозу на несколько приемов», — советует ria.ru диетолог Елена Кален.
Красная смородина — сильный аллерген. Ягоды имеют высокое содержание витамина С и термостабильного белка гликопротеина, что в совокупности делают смородину аллергенной. К тому же на ягодах может находиться пыльца, которая также провоцирует аллергическую реакцию.
Чем полезен отвар листьев смородины?
Альтернативой ягодам может стать чай. «Листья смородины по лечебным свойствам не уступают ягодам. Они также богаты фитонцидами, эфирными и дубильными веществами, в них содержится много витамина С и других полезных веществ», — рассказали эксперты Роспотребнадзора. Чай из смородиновых листьев помогает укреплять иммунитет при простуде, повышает тонус организма и восполняет недостаток витаминов.
Отвары из листьев смородины применяют для лечения нарушения пищеварения, диареи, патологий почек и мочевыделительной системы.