При каких болезнях запрещено есть красную смородину?

Смородина — кладезь витаминов и минералов. В 100 г красной смородины содержится 49% суточной нормы витамина С. Экстракт этих ягод добавляют в лекарственные препараты для лечения авитаминоза и жара во время лихорадки. Люди, употребляющие смородину, меньше подвержены атеросклерозу, потому что витамин Р в ягоде повышает эластичность сосудов и защищает их от ломкости. Витамин Е оказывает омолаживающее действие.