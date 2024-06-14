При каких болезнях полезно есть куриную кожу?

Диетолог сингапурской компании Body With Soul Сьюзи Ракер рекомендует обращать внимание на то, как была выращена курица. «Раньше люди ели птицу целиком, вместе с кожей, жиром и всем прочим, и у них не было никаких проблем. Но так было, потому что курица была хорошо выращена, в отличие от сегодняшнего дня, когда большинству цыплят, имеющихся в продаже, вводят гормоны и антибиотики, и они просто крайне неестественны. И самое печальное, что все химические вещества, потребляемые курицей, сохраняются в жире. Поскольку шкурка содержит в основном жир, эта часть птицы может быть очень токсичной при употреблении в пищу. Однако, если вы знаете, что курица была хорошо выращена, тогда продолжайте употреблять кожицу, но только в небольших количествах», — советует эксперт.