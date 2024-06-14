При каких болезнях полезно есть куриную кожу?

При каких заболеваниях курицу лучше есть с кожицей?
«Куриная кожура не только делает приготовленную курицу более сочной и ароматной, но и содержит большое количество полезных для сердца ненасыщенных жиров. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, большая часть жиров, содержащихся в куриной кожуре, ненасыщенные. Считается, что потребление ненасыщенных жиров связано со снижением уровня вредного холестерина и кровяного давления», — говорится в сообщении.
Однако стоит ограничивать употребление куриной кожи. Этот калорийный продукт не подходит для ежедневного приема тем, кто следит за своей фигурой. «На куриной грудке, приготовленной на гриле, можно оставить кожицу, потому что разница между одинаковыми 340-граммовыми кусочками с кожей и без незначительна: в кусочке с кожицей добавляется 50 калорий и на 2,5 грамма больше насыщенных жиров», — пишет издание.
«Куриное мясо, и в частности кожица курицы, содержат больше омега-6 жирных кислот, чем любое другое мясо. Омега-6 — это ненасыщенные жиры, которые усиливают реакцию воспаления, в организме, как ответ иммунной системы, и являются важным элементом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ревматоидного артрита, астмы и рака», — рассказала натуропат и клинический диетолог из Института интегрированной медицины Шина Смит.
Диетолог сингапурской компании Body With Soul Сьюзи Ракер рекомендует обращать внимание на то, как была выращена курица. «Раньше люди ели птицу целиком, вместе с кожей, жиром и всем прочим, и у них не было никаких проблем. Но так было, потому что курица была хорошо выращена, в отличие от сегодняшнего дня, когда большинству цыплят, имеющихся в продаже, вводят гормоны и антибиотики, и они просто крайне неестественны. И самое печальное, что все химические вещества, потребляемые курицей, сохраняются в жире. Поскольку шкурка содержит в основном жир, эта часть птицы может быть очень токсичной при употреблении в пищу. Однако, если вы знаете, что курица была хорошо выращена, тогда продолжайте употреблять кожицу, но только в небольших количествах», — советует эксперт.
Вредно ли есть кожу курицы?
На этот вопрос ответила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова:
— В погоне за правильным питанием многие люди отказываются от употребления кожи курицы, утки или другой птицы. Но делать этого не стоит. В подкожных структурах содержится жир. Многие люди отказываются от употребления кожи именно по этой причине, чтобы уменьшить количество жира в рационе. Но жиры нам нужны. Они являются отличным источником энергии. Поэтому, если вы не едите кожу птицы, потому что минимизируете жиры, то вы совершаете стратегическую ошибку! Жиры лучше сочетать с белками, а не разделять. Тогда липиды (жиры) будут усваиваться лучше. Не надо снимать кожу с птицы и обрезать жир с мяса. Не стоит жалеть растительного масла в салат, особенно если этот салат является гарниром к мясу или рыбе.
Однако врач напоминает, что стоит ограничить потребление курицы, жаренной до хрустящей корочки. «Конечные продукты гликации отрицательно влияют на наше здоровье, являются негативными метаболитами и даже канцерогенами, то есть они способны провоцировать рак. Конечно же, от одной порции шашлыка или зажаренной курочки рак не случится. Но понимание того, что подобные продукты нужно минимизировать, у вас обязательно должно быть», — предупреждает Ирина Баранова.