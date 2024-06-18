При каких болезнях категорически запрещено есть грушу

Вкусно и полено — это про грушу. Фрукт славится тем, что содержит в себе практически все полезные вещества: витамины, эфирные масла, макроэлементы, органические кислоты и много чего еще.
В чем польза груши?
Грушу хвалят за то, что она способна повысить сопротивляемость организма к бактериям и вирусам.
Подходит в качестве перекуса для тех, кто худеет. Полезна при бессоннице или нарушении сердечной деятельности.
Улучшает пищеварение, а еще обладает одновременно вяжущими (если съесть кожицу фрукта) и расслабляющими (мякоть) свойствами, что полезно при расстройствах кишечника.
Какова суточная норма потребления груши?
В Роспотребнадзоре считают, что достаточно съедать в день порядка 100 г груши. Однако несмотря на положительные свойства этого фрукта, он полезен далеко не всем.
Кому нельзя есть грушу?
Категорически нельзя есть груши людям, страдающим тяжелыми формами диабета. Любое количество, даже самое незначительное, может навредить здоровью. Как пояснили в Роспотребнадзоре, фруктоза (простой сахар), содержащаяся в груше, «снижает чувствительность клеток к инсулину, которая и так снижена при сахарном диабете второго типа».
Также груша не рекомендована при заболеваниях поджелудочной железы (панкреатите), гастритах и разных формах несварений (дисбактериозе, колите, метеоризме), так как способствует раздражению слизистой оболочки желудка.
Чтобы не усугублять расстройства нервной системы, и работу ЖКТ грушу врачи советуют отказаться пожилым людям от кислых сортов груши. С осторожностью просят употреблять фрукт тем, кто страдает хроническим запором.
Кроме того, медики рекомендуют не есть грушу натощак, чтобы избежать дискомфорта в желудке. И запрещают пить воду при употреблении груши, дабы избежать брожения плодов и расстройства организма.