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При дворе британского монарха готовятся к его смерти

Принцу Гарри грозят сложности из-за скорой смерти короля Карла III и коронации его брата Уильяма. Об этом пишет Daily Beast.

Источник: Reuters

По мнению британских журналистов, то, что Карл III вопреки традиции объявил о своем заболевании, говорит о том, что он уже подошел к «финишной прямой», и при дворе уже готовятся к его кончине. При этом новый монарх, вероятнее всего, не будет готов простить брату его разоблачительные интервью о королевском дворе.

До этого сообщалось, что король Британии Карл III прервет лечение от рака из-за поездки в Австралию.

О том, что у британского монарха нашли рак, Букингемский дворец сообщил в феврале текущего года. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.

В сентябре сообщалось, что здоровье короля оценивается докторами положительно, болезнь не прогрессирует.