При дворе британского монарха готовятся к его смерти

По мнению британских журналистов, то, что Карл III вопреки традиции объявил о своем заболевании, говорит о том, что он уже подошел к «финишной прямой», и при дворе уже готовятся к его кончине. При этом новый монарх, вероятнее всего, не будет готов простить брату его разоблачительные интервью о королевском дворе.