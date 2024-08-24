Президенту Ботсваны показали алмаз в 2492 карата

Господин Масиси удивился размерам камня, после чего внимательно осмотрел его. «Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это», — прокомментировал господин Масиси (цитата по Sky News).
Ботсвана является вторым по величине производителем природных алмазов в мире после России. За последние десять лет на месторождении Karowe было добыто еще четыре алмаза весом более 1 тыс. карат. Третий алмаз, который пока не получил название, удалось найти с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать большие алмазы целыми.