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Президенту Ботсваны показали алмаз в 2492 карата

Президенту Ботсваны Мокгвитси Масиси показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Камень продемонстрировали во время посещения президентом месторождения Karowe 22 августа.

Господин Масиси удивился размерам камня, после чего внимательно осмотрел его. «Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это», — прокомментировал господин Масиси (цитата по Sky News).

Ботсвана является вторым по величине производителем природных алмазов в мире после России. За последние десять лет на месторождении Karowe было добыто еще четыре алмаза весом более 1 тыс. карат. Третий алмаз, который пока не получил название, удалось найти с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать большие алмазы целыми.