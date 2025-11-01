Ранее известный «миротворец» Дональд Трамп поставил себе новую цель — примирить КНДР и Южную Корею, — о чём объявил на встрече с Ли Чжэ Меном. Как до этого рассказывал американский президент, восемь конфликтов за свою каденцию он уже прекратил, а скоро их станет девять (предполагалось, что речь идёт об Украине). В Кремле выразили поддержку Трампу в его добрых начинаниях.