Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Южной Кореи признал роль России в поддержании мира на полуострове

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что Россия и Китай играют важную роль в поддержании мира на Корейском полуострове, однако по его мнению, США имеют ещё большее значение. Соответствующее заявление лидера прозвучало на пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

«Возможности диалога между Югом и Севером имеют очевидные ограничения, поэтому США играют важную роль. Роли Китая и России важны, но самая важная роль — за США», — сказал Ли Чжэ Мен.

Он также отметил, что Сеул намерен содействовать миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа и помогать ему в этом процессе.

Ранее известный «миротворец» Дональд Трамп поставил себе новую цель — примирить КНДР и Южную Корею, — о чём объявил на встрече с Ли Чжэ Меном. Как до этого рассказывал американский президент, восемь конфликтов за свою каденцию он уже прекратил, а скоро их станет девять (предполагалось, что речь идёт об Украине). В Кремле выразили поддержку Трампу в его добрых начинаниях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.