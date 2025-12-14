Президент Сербии объявил войну прокурорам

Практически те же обвинения в адрес спецпрокуратуры ранее выдвигал и сам Александр Вучич. В ноябре он обвинил спецпрокуроров в том, что «каждый день они отпускают на свободу тех, кто устраивает блокады, нападает на людей на улицах». «Все это происходит из-за коррумпированной банды, которая берет деньги и 20 лет действует как самая худшая мафия. Они работают напрямую против государства по указке извне», — заявил президент. Он обрушился на спецпрокуратуру и за саботаж, по его словам, сделки по генштабу. «Они получили указание извне, чтобы Сербия не смогла улучшить отношения с администрацией Трампа», — негодовал Александр Вучич.