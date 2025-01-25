Президент поручил увеличить пособие по беременности студенткам очной формы

В итоге средний размер выплаты составит 90 202 рубля, поскольку в 2025 году величина прожиточного минимума в целом по стране для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей. В зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, его сумма будет варьироваться от 74 867 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 рублей в Чукотском автономном округе.