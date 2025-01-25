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Президент поручил увеличить пособие по беременности студенткам очной формы

Президент поручил правительству увеличить до регионального прожиточного минимума пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения, следует из перечня поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей.

Источник: Российская газета

«Правительству обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих… повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что все решения по этому вопросу должны быть приняты до 15 апреля.

Ранее в Минтруде сообщили, что уже готов законопроект об изменении подхода к расчету пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток. Ожидается, что в весеннюю сессию он будет внесен в Госдуму.

В итоге средний размер выплаты составит 90 202 рубля, поскольку в 2025 году величина прожиточного минимума в целом по стране для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей. В зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, его сумма будет варьироваться от 74 867 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 рублей в Чукотском автономном округе.

Сейчас пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток зависит от размера стипендии и составляет от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период. Выплачивается оно образовательной организацией.