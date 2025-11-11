Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют

ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пожаловался на то, что руководители польских спецслужб проигнорировали приглашение на встречу с ним по указанию премьер-министра страны Дональда Туска, и потребовал извинений.
Ранее Туск, являющийся политическим оппонентом Навроцкого, заявил, что президент отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. В Польше в преддверии Дня независимости, который отмечается 11 ноября, президент по традиции присваивает первые офицерские звания сотрудникам спецслужб.
«Впервые в истории Третьей польской республики — после 1989 года — руководители спецслужб отказались встретиться с демократически избранным президентом Польши… Я жду извинений и явки руководителей спецслужб, чтобы обсудить также вопрос о присвоении офицерских званий», — заявил Навроцкий в интервью телеканалу Republika.
По словам Навроцкого, руководители спецслужб отказались от встречи с ним по указанию Туска, что, по словам президента, вызывает серьезную обеспокоенность.
В свою очередь, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что в соответствии с конституцией руководители спецслужб находятся в подчинении премьер-министра, а не президента.
«Он не император, перед которым должен предстать каждый подданный. Перед ним должны представать его подчиненные, а его подчиненными являются чиновники его канцелярии», — написал Семоняк на платформе Х.