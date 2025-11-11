Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют

Навроцкий потребовал извинений от проигнорировавших встречу с ним глав спецслужб.

Источник: AP 2024

ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пожаловался на то, что руководители польских спецслужб проигнорировали приглашение на встречу с ним по указанию премьер-министра страны Дональда Туска, и потребовал извинений.

Ранее Туск, являющийся политическим оппонентом Навроцкого, заявил, что президент отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. В Польше в преддверии Дня независимости, который отмечается 11 ноября, президент по традиции присваивает первые офицерские звания сотрудникам спецслужб.

«Впервые в истории Третьей польской республики — после 1989 года — руководители спецслужб отказались встретиться с демократически избранным президентом Польши… Я жду извинений и явки руководителей спецслужб, чтобы обсудить также вопрос о присвоении офицерских званий», — заявил Навроцкий в интервью телеканалу Republika.

По словам Навроцкого, руководители спецслужб отказались от встречи с ним по указанию Туска, что, по словам президента, вызывает серьезную обеспокоенность.

В свою очередь, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что в соответствии с конституцией руководители спецслужб находятся в подчинении премьер-министра, а не президента.

«Он не император, перед которым должен предстать каждый подданный. Перед ним должны представать его подчиненные, а его подчиненными являются чиновники его канцелярии», — написал Семоняк на платформе Х.