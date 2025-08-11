Президент Мексики прокомментировала слова Медведева о боевиках на Украине

МЕХИКО, 11 авг — РИА Новости. Власти Мексики не располагают информацией об участии боевиков местных картелей в украинском конфликте, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Мы не располагаем информацией об этом», — сказала Шейнбаум на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.
Медведев в своем Telegram-канале ранее написал, что Киев в панике рекрутирует на фронт боевиков из картелей Колумбии и Мексики, упомянув «Клан Залива», картели Синалоа и Халиско.