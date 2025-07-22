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Президент Литвы Науседа рассказал, как поступит в случае прилета БПЛА

Президент Литвы отказался работать из укрытия в случае опасности прилета беспилотников.

Источник: AP 2024

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не собирается укрываться в убежище в случае нового инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает издание Sputnik Литва.

«Хочу сказать, что если подобные инциденты произойдут в будущем и общественность не будет проинформирована, то пока она не будет проинформирована, я отказываюсь работать в убежище. У всех нас должны быть равные условия в плане информации», — отметил Науседа.

По словам президента Литвы, находившегося в тот день в Ирландии, в Вильнюсе тогда «царил полный хаос».

Напомним, 10 июля в Литве представители высшего руководства были эвакуированы в укрытие после появления самодельного беспилотника, сделанного из фанеры. Аппарат приняли за боевой дрон.

Падение неопознанного БПЛА произошло неподалеку от белорусской границы — литовские пограничники зафиксировали его примерно в километре от рубежа. Среди укрывшихся в бункере оказались премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер сейма Саулюс Сквернялис.