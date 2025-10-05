Популярные темы
Президент Грузии остро отреагировал на протесты

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участниками протестов управляли извне.

Источник: Reuters

Президент Грузии остро отреагировал на протесты.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участниками протестов управляли извне.

«К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — сказал Кавелашвили на брифинге. Его слова передает РИА Новости.

Вчера в Грузии на фоне выборов начались протесты. Люди колоннами двигались к президентскому дворцу и устраивали беспорядки.