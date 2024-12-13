Президент Чехии увеличил пенсионный возраст до 67 лет

«Подписанная президентом пенсионная реформа, которая вызвала при утверждении в парламенте ожесточенную полемику между правительством и оппозицией, предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста на два года — до 67 лет, а также сокращение размеров вновь назначаемых пенсий. Правительство при создании реформы прислушалось к призывам и доводам демографов и экономистов, по мнению которых нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств», — отметило издание.
Помимо постепенного повышения пенсионного возраста до 67 лет, реформа определяет, в частности, круг профессий, представители, которые будут иметь право на досрочный выход на пенсию без снижения ее размера. Речь идет о профессиях четвертой категории риска (в которую входят, например, работники на вредных производствах, горноспасатели, сотрудники полицейских спецподразделений, трубочисты и ряд других), они смогут выходить на пенсию на пять лет раньше остальных без каких-либо ее сокращений. Это примерно 15 тысяч человек.
Реформа также вводит минимальную пенсию в размере 20% от средней заработной платы, которая сейчас составляет около 45,8 тысячи крон (около 1,9 тысячи долларов).
Согласно реформе, пенсионный возраст будет расти на два месяца в год для мужчин и на четыре месяца — для женщин. Таким образом, в 67 лет будут выходить на пенсию люди, родившиеся после 1988 года.
Пенсионная реформа, по замыслу правительства, помимо прочего, позволит обеспечить достаточными средствами для пенсий людей, ныне находящихся в возрасте 30−40 лет и представителей последующих поколений.
В ходе обсуждения реформы в парламенте лидеры оппозиционных движений ANO («Акция недовольных граждан») и SPD («Свобода и прямая демократия») откровенно заявили, что в случае прихода к власти в стране они «не оставят камня на камне» от ныне выработанной пенсионной реформы, поскольку она, дескать, противоречит интересам пожилых сограждан.