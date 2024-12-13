Президент Чехии увеличил пенсионный возраст до 67 лет

Помимо постепенного повышения пенсионного возраста до 67 лет, реформа определяет, в частности, круг профессий, представители, которые будут иметь право на досрочный выход на пенсию без снижения ее размера. Речь идет о профессиях четвертой категории риска (в которую входят, например, работники на вредных производствах, горноспасатели, сотрудники полицейских спецподразделений, трубочисты и ряд других), они смогут выходить на пенсию на пять лет раньше остальных без каких-либо ее сокращений. Это примерно 15 тысяч человек.